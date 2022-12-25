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Asgari ücretten sonra milyonlar bunu merak ediyor! 2023'te memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olur? Refah payı katıldığında...

25.12.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrette işçi ve işveren tarafları arasında uzlaşma sağlanamamış, yeni rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 bin 506 TL olarak duyurmuştu. Memur ve emekliler 2023 maaşlarına zammı merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin enflasyonun üzerinde artış yapılacağını söylemişti. Şimdi milyonların gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak kritik verilere çevrildi. Refah payı ve enflasyon tahmini göz önünde bulundurularak 2023'te zamlı memur ve emekli maaşları hesaplandı. İşte detaylar...

Asgari ücretten sonra milyonlar bunu merak ediyor! 2023'te memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olur? Refah payı katıldığında...

Asgari ücret zammının ardından memur ve emekliler de 2023'te maaşlarının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Yaklaşık 14 milyon emekli, 5 milyon kamu çalışanı ve 1 milyon sosyal yardım alan vatandaşın gözü 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. Peki 2023'te zamlı en düşük emekli ve memur maaşının ne kadar olması bekleniyor? Öğretmen ve polis maaşı ne kadar olacak?

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"TAHMİNİ ARTIŞ YÜZDE 30-35"

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından emekli ve memurların maaş zammı da belli olacak. ATV'ye konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'e göre "3 Ocak sonrası yapılacak artış tahmini olarak yüzde 30-35 oranında olacak." Bu hesaplamaya göre 2022'de 13 bin 747 TL olan polis maaşı 2023'ün ilk 6 ayı için 18 bin 558 TL'ye yükselecek.

ÖĞRETMEN MAAŞI 16 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

2022'de öğretmen maaşı ise ortalama 12 bin 276 TL idi. Bu rakama 6 aylık enflasyon farkı, yüzde 8 toplu sözleşme ve refah payı eklenecek. Ortalama beklenen artışın da yüzde 30-35 olduğu hesaba katılırsa 2023'te ortalama öğretmen maaşı 16 bin 572 TL olacak.

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SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN 2023 MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Ocak ayıyla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de maaşları değişecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa maaşlara eklenecek. Erdem'e göre buna ayrıca refah payının da eklenmesi bekleniyor.

En düşük Bağ-Kur emeklisinin 2022'deki maaşı 4 bin 197 iken yüzde 30-35'lik bir artış olması durumunda, refah payıyla birlikte 2023'teki maaşı 5 bin 665 TL'ye çıkmış olması bekleniyor.

2022'de en düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 78 TL iken buna refah payı ve yüzde 30-35'lik enflasyon tahminiyle maaşın ortalama 8 bin 205 TL olması öngörülüyor.

Memur ve emekli zamları için kritik tarih! Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

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