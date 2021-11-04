FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücretten vergi alınmazsa ne olur? İşte 2022 asgari ücrette son yaşanan gelişmeler

Asgari ücretten vergi alınmazsa ne olur? İşte 2022 asgari ücrette son yaşanan gelişmeler

04.11.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamları açıklandıkça 2022 yılında asgari ücret miktarının ne kadar olacağı tartışılıyor. Asgari ücrete yüzde 40'lara kadar zam yapılacağını tahmin eden de var, asgari ücretten vergi dilimlerinin kaldırılacağını ya da azaltılacağını öngören eden de. Öte yandan uzmanlar asgari ücretten alınan verginin çok cüzi bir miktar olduğunu belirtiyor. Peki asgari ücretten vergi kaldırılırsa devletin kaybı ne olur? İşte 2022 asgari ücrette son durum ve gelişmeler...

Asgari ücretin belirlenmesine iki ay gibi kısa bir süre kala, milyonlarca asgari ücretli zam oranını büyük bir merakla bekliyor. Enflasyon rakamları ele alınarak yapılan hesaplamalarda tahminler şimdiden açıklandı. Son yaşanan gelişmelerde mecliste asgari ücrete ilişkin çalışmalar devam ediyor. Partililer arasında asgari ücretlinin vergi kalemlerinin düşürülmesini talep eden de var, verginin tamamen kaldırılmasını isteyenler de.

VERGİ KALDIRILIRSA DEVLETİN KAYBI NE OLUR?

Eski hesap uzmanı, Vergi Algı internet'te Bülent Taş’ın “Asgari ücretten vergi alınmazsa devletin kaybı ne olur?“ konulu makalesinde 2019 verilerine göre yaptığı hesaplamalarda bugün yaşanacakların habercisi olarak görülüyor.

Taş, Gelir İdaresi verilerine göre 2019 yılında asgari ücretli sayısının 4 milyon 900 bin olduğunu, bunlardan 19.3 milyar lira gelir vergisi, 1.2 milyar lira damga vergisi olmak üzere toplam 20.5 milyar lira vergi tahakkuk edildiğini belirtiyor. Buna karşılık asgari ücretlilerin 2019 yılı asgari geçim indiriminin 16.3 milyar lira tuttuğunu, devletin asgari ücretlilerden aldığı toplam gelir vergisinin 3 milyar lira ve 1.2 milyar damga vergisiyle 4.2 milyar lira olduğunu hesaplayarak ortaya koyuyor.

"ÇOK CÜZİ BİR MİKTAR"

Dünya'da yer alan habere göre, asgari ücretliden alınmasından vazgeçilecek 4.2 milyar lira, 2021 bütçesindeki 1 trilyon 101 milyar liralık toplam gelirler içerisindeki çok cüzi bir miktar.

AK PARTİ: VERGİ KALEMLERİNDE İNDİRİM

Cumhuriyet'in haberine göre, AK Parti kanadı “asgari ücretlinin vergiden muaf olmasından” çok “vergi kalemlerinde kısmi düzenleme üzerinde durduğu” konuşuluyor.

MHP: ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALDIRILSIN

MHP ise, “söz konusu vergilendirmenin gelir adaletsizliğine sebep olduğunu, asgari ücretlinin artan enflasyon karşısında ezildiğini” belirtiyor. Bu nedenle de “asgari ücretlinin vergilerden muaf olması gerektiğini” dile getiriyor.

"ASGARİ ÜCRETLİLER VERGİLENDİRİLMESİN"

İHA'da yer alan habere göre, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çalışanların önemli kısmının asgari ücret aldığına dikkati çekerek şunları açıklamıştı;

"Asgari ücretin vergiden muaf olması ile ilgili dün İzmirli il ve ilçe oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen yönetim kurulları ortak toplantısında bir karar aldık. Asgari ücretlilerin vergiden muaf olması ve asgari ücretin üzerinde olan çalışanların da asgari ücrete kadar muaf, üstünün vergilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyu hemen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile TOBB Başkanımıza ileterek takipçisi olacağız."

YÜZDE 35-40 ZAM BEKLENTİSİ

A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı. Güngör yaptığı açıklamada asgari ücrete yüzde 35-40 arasında bir zam beklendiğini ifade etti.

2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu! Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
PARTNERVolkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisiVolkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisi
Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi!Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

Beşiktaş Avrupa'da darmadağın!

Beşiktaş Avrupa'da darmadağın!

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

EYT'de yeni bir gelişme daha!

EYT'de yeni bir gelişme daha!

Asgari ücretle ilgili çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini

Asgari ücretle ilgili çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini

BMW'den 2.9 milyar euro'luk kâr

BMW'den 2.9 milyar euro'luk kâr

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte yapılacak zamlar...

Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte yapılacak zamlar...

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.