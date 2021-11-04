Asgari ücretten vergi alınmazsa ne olur? İşte 2022 asgari ücrette son yaşanan gelişmeler

Asgari ücretin belirlenmesine iki ay gibi kısa bir süre kala, milyonlarca asgari ücretli zam oranını büyük bir merakla bekliyor. Enflasyon rakamları ele alınarak yapılan hesaplamalarda tahminler şimdiden açıklandı. Son yaşanan gelişmelerde mecliste asgari ücrete ilişkin çalışmalar devam ediyor. Partililer arasında asgari ücretlinin vergi kalemlerinin düşürülmesini talep eden de var, verginin tamamen kaldırılmasını isteyenler de.

VERGİ KALDIRILIRSA DEVLETİN KAYBI NE OLUR?

Eski hesap uzmanı, Vergi Algı internet'te Bülent Taş’ın “Asgari ücretten vergi alınmazsa devletin kaybı ne olur?“ konulu makalesinde 2019 verilerine göre yaptığı hesaplamalarda bugün yaşanacakların habercisi olarak görülüyor.

Taş, Gelir İdaresi verilerine göre 2019 yılında asgari ücretli sayısının 4 milyon 900 bin olduğunu, bunlardan 19.3 milyar lira gelir vergisi, 1.2 milyar lira damga vergisi olmak üzere toplam 20.5 milyar lira vergi tahakkuk edildiğini belirtiyor. Buna karşılık asgari ücretlilerin 2019 yılı asgari geçim indiriminin 16.3 milyar lira tuttuğunu, devletin asgari ücretlilerden aldığı toplam gelir vergisinin 3 milyar lira ve 1.2 milyar damga vergisiyle 4.2 milyar lira olduğunu hesaplayarak ortaya koyuyor.

"ÇOK CÜZİ BİR MİKTAR"

Dünya'da yer alan habere göre, asgari ücretliden alınmasından vazgeçilecek 4.2 milyar lira, 2021 bütçesindeki 1 trilyon 101 milyar liralık toplam gelirler içerisindeki çok cüzi bir miktar.

AK PARTİ: VERGİ KALEMLERİNDE İNDİRİM

Cumhuriyet'in haberine göre, AK Parti kanadı “asgari ücretlinin vergiden muaf olmasından” çok “vergi kalemlerinde kısmi düzenleme üzerinde durduğu” konuşuluyor.

MHP: ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALDIRILSIN

MHP ise, “söz konusu vergilendirmenin gelir adaletsizliğine sebep olduğunu, asgari ücretlinin artan enflasyon karşısında ezildiğini” belirtiyor. Bu nedenle de “asgari ücretlinin vergilerden muaf olması gerektiğini” dile getiriyor.

"ASGARİ ÜCRETLİLER VERGİLENDİRİLMESİN"

İHA'da yer alan habere göre, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çalışanların önemli kısmının asgari ücret aldığına dikkati çekerek şunları açıklamıştı;

"Asgari ücretin vergiden muaf olması ile ilgili dün İzmirli il ve ilçe oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen yönetim kurulları ortak toplantısında bir karar aldık. Asgari ücretlilerin vergiden muaf olması ve asgari ücretin üzerinde olan çalışanların da asgari ücrete kadar muaf, üstünün vergilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyu hemen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile TOBB Başkanımıza ileterek takipçisi olacağız."

YÜZDE 35-40 ZAM BEKLENTİSİ

A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı. Güngör yaptığı açıklamada asgari ücrete yüzde 35-40 arasında bir zam beklendiğini ifade etti.



