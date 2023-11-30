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Asgari ücret zammı kadar artacaktı: GSS borçlarına af geliyor! 80 maddelik torba yasaya girdi

30.11.2023 08:55 | Son Güncelleme:
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Meclis'e sunulan 80 maddelik torba yasa teklifi içerisinde GSS prim borçlarının düzenlenmesine ilişkin bir madde de yer aldı. Teklifin onaylanması halinde GSS prim borçlularına af gelecek.

Asgari ücret zammı kadar artacaktı: GSS borçlarına af geliyor! 80 maddelik torba yasaya girdi

TBMM’ye sunulan 80 maddelik yeni Torba Yasada milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik düzenlemeler yer aldı. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri ise Genel Sağlık Sigortası prim borçluları ile ilgili madde oldu.

Buna göre torba yasa teklifindeki 54. madde kapsamında GSS prim borçlularına af gelmesi bekleniyor.

GSS AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Aftan 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlanacak. Af kapsamında da ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamından vazgeçiliyor.

TÜRK LİRASI (381)

AYLIK GSS PRİMİ NE KADAR?

GSS primleri asgari ücrete göre belirlendiğinden, bu yılın sonuna kadar ödenecek prim tutarı aylık 402 lira, yıllık da 4 bin 802 lira, 2024 yılında asgari ücrete gelecek artış oranında GSS primleri de artacak.

GSS BORCUNA AF NE ZAMAN GELECEK?

Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Halihazırda borçlu durumda olan milyonlarca vatandaşın yapılacak düzenlemenin ardından yeni yıla GSS prim borcu olmadan gireceği tahmin ediliyor.


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GSS
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