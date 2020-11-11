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Aşıdan sonra altın ve dolar fiyatları ne olur... Altın fiyatları düşecek/yükselecek mi? Uzmanlardan altın yorumları! Altına yatırım yapılır mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.11.2020 15:41 | Son Güncelleme

Koronavirüs aşısının bulunması üzerine yatırımcılar altın fiyatlarının ne olacağını araştırmaya başladı. Ons fiyatı haftaya rekor seviyelerde başlamasının ardından haftanın ortasında düşüş sağladı. Altın aracı yatırım uzmanları altın fiyatları tahminlerini paylaştı. Altın düşmeye devam edecek mi araştıran vatandaşlar, altına yatırım yapılır mı merak ediyor. Koronavirüs aşısının bulunmasının ardından altın fiyatları ne olacak?

Aşıdan sonra altın ve dolar fiyatları ne olur... Altın fiyatları düşecek/yükselecek mi? Uzmanlardan altın yorumları! Altına yatırım yapılır mı?

Koronavirüsü yüzde 90 oranında engelleyecek aşının bulunmasının ardından küresel piyasalarda hareketlilik başladı. Altının ons fiyatı haftaya rekor seviyede başlamasının ardından aşı haberleri ile birlikte altın fiyatlarında tarihi gerilemeler yaşandı. Altın fiyatlarının hızla düşmesi, altın yatırımcılarının altın fiyatları ne olacak araştırması yapmasını sağladı. Aracı yatırımcıların uzmanlarının altın tahminleri ve yorumlarını araştıran vatandaşlar, altın al sat yapılır mı, altına yatırım yapılır mı öğrenmeye çalışıyor. Ons altın gün içerisinde en yüksek 1884 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.23 oranında yükselişle 1877 dolardan işlem gördü. Peki altın fiyatları düşecek mi? ABD seçimleri ve koronavirüs aşısının bulunması koronavirüs teşviklerinde etkili olacak mı?

Aşıdan sonra altın fiyatları ne olur... Altın fiyatları düşecek/yükselecek mi? Uzmanlardan altın yorumları! Altına yatırım yapılır mı?

AŞIDAN SONRA ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Oldukça hareketli günler geçiren altın fiyatları en son ABD seçimleri ve aşının bulunduğuna dair yapılan haberler üzerine rekor seviyede düşüş gösterdi. Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi merak edilirken, aracı kurumlardan Ziraat Yatırım uzmanları altın fiyatları yorumlarını paylaştı. Ziraat Yatırım altın değerlendirmesinde, altının ons fiyatının 1.900 - 1.905 direncinin altında olabileceğini açıkladı. Ziraat Yatırım aşıdan sonra altın fiyatları ne olacak değerlendirmesinde; "Aşı haberi sonrasında bir önceki gün sert düşüş gösteren değerli madende kısmi tepki alım isteği devam ediyor. Şu aşamada, aşı ile ilgili gelişmeler değerli madende tepki yükselişlerin sınırlı kalmasına neden olabilir. Bu kapsamda, değerli maden güçlü gözüken 1.900 - 1.905 direncinin altında kalabilir. Olası düşüşlerde ise 1.850 güçlü destek iken, ara destek 1.867 seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Aşıdan sonra altın fiyatları ne olur... Altın fiyatları düşecek/yükselecek mi? Uzmanlardan altın yorumları! Altına yatırım yapılır mı?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatlarının son üç ayın en büyük düşüşünü yaşamasının ardından altın fiyatları düşmeye devam edecek mi sorusu aracı yatırım uzmanlarının da gündemi oldu. İnfo Yatırım uzmanları altın fiyatı yorumunda aşı haberi ve ABD seçimlerinin ardından yatırımcıların altını güvenli liman olarak görmekten vazgeçtiğini belirtti. Tarihi düşüş yaşayan altın fiyatları yükselecek mi araştırılırken, İnfo Yatırım uzmanları altının ons fiyatının 1900 dolar altına gerileyebileceğini ve buradaki direnç noktalarında yer alabileceğini belirtti. İnfo Yatırım altın değerlendirmesi açıklamasında; "Yoğun gündem sonrasında piyasalar dün bir miktar sakin bir seyir izledi diyebiliriz. Hafta sonu Joe Biden’ın zaferini ilan etmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde Kovid19 aşısına yönelik gelen olumlu haber akışları piyasalarda sert hareketler yaşanmasına neden olmuştu. Aşıda yüzde 90 başarı yakalandığına dair yapılan açıklama ardından küresel risk iştahı oldukça arttı ve güvenli limanlardan çıkışlar gerçekleşti. Bu gelişmeler ile birlikte sert aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren ons altın haftanın ilk işlem gününde 1850 seviyelerini test etti.

Aşıdan sonra altın fiyatları ne olur... Altın fiyatları düşecek/yükselecek mi? Uzmanlardan altın yorumları! Altına yatırım yapılır mı?

"PİYASALAR SERT ETKİLENMEYECEK"

Son üç ayın en büyük düşüşlerini gerçekleştirdikten sonra altın dün toparlanma eğilimleri yaşadı. İlk aşı açıklaması ardından piyasalarda heyecan artsa da, aşıda üretim, dağıtım ve performans ile ilgili konular halen belirsiz. Bu sebeple ilk tepki ardından altın kayıplarının bir miktarını geri aldı. Gün içerisine baktığımızda ekonomik takvimde piyasaları sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Piyasalar küresel bazda yaşanabilecek gelişmeleri yakından takip edecek.

Ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1890.62 – 1915.36 – 1931.72 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 1872.11 – 1847.81 – 1819.39 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir." denildi.

Aşıdan sonra altın fiyatları ne olur... Altın fiyatları düşecek/yükselecek mi? Uzmanlardan altın yorumları! Altına yatırım yapılır mı?

ALTINA YATIRIM YAPILIR MI, ALTIN KAR SAĞLAR MI?

Altın fiyatlarının son üç ayın en düşük fiyatlarını görmesinin ardından altına yatırım yapan ve koronavirüs döneminde altını güvenli liman olarak gören yatırımcılar, altına yatırım yapılır mı, aşıdan sonra altın kar sağlar mı araştırmasına başladı. Kültürümüzde özellikle düğünlerde kullanılan altın önemli bir yer kaplarken, altın fiyatlarının sert düşüş ve çıkışlar yaşaması vatandaşları önemli derecede etkiliyor. Altın fiyatlarındaki sert hareketlendirmeyi değerlendiren Tacirler Yatırım, altın fiyatlarının kısa vadede 1850 dolar direncinde tutunacağını açıkladı.Tacirler Yatırım altının dikey yönde ilerlemesi durumunda 1900 doları direnç noktası olarak gördü. Tacirler Yatırım uzmanlarının yaptığı altın açıklaması;

"Dün sabahki bültenimizde, pazartesi günü küresel piyasalarda artan risk iştahı nedeniyle yaşadığı sert satış baskılarının ardından ons altın fiyatlarının 1850 – 1900 bandında hareket etmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Dün, öngördüğümüz bant içerisinde seyreden ons altın, Pazartesi günkü sert düşüşün ardından dünü sınırlı bir yükselişle tamamladı. ABD tahvillerindeki düşüş sürerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %0,9730 seviyesini test ederek yükselişini dördüncü güne taşıdı. Ons altın bu sabah saatlerinde 1880 seviyesinden işlem görüyor.

Aşıdan sonra altın fiyatları ne olur... Altın fiyatları düşecek/yükselecek mi? Uzmanlardan altın yorumları! Altına yatırım yapılır mı?

"ALTIN 1850 SEVİYESİNDE"

Teknik görünüme baktığımızda momentum ve trend göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının kısa vadede 1850 seviyesi üzerinde tutunmayı sürdürebileceğine ilişkin görüşümüzü koruyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde 1850 seviyesinin güçlü bir destek olduğunu görmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise yükseliş eğiliminin hız kazanabilmesi açısından 1900 seviyesini takip edeceğiz. Bugün yurt dışı piyasalarda sakin bir gündem bizi bekliyor. "

DOLAR FİYATLARI NE OLACAK, DOLARA YATIRIM YAPILIR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden affının kabul edilmesinden sonra yeni Hazine ve Maliye Bakanı olaran Lütfi Elvan açıklama yaptı. Dolar fiyatları sert bir düşüş yaşadı. ABD seçimlerinin ve aşı haberlerinin dolar fiyatlarında etkili olacağı bekleniyor.

Erdoğan toplantıda ekonomiye dair verdiği mesajlarda "Albayrak sağlık sorunları nedeniyle vazifesinden affını istedi, biz de bunu kabul ederek Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk, görevinde başarılar diliyorum." dedi.

"Önümüzdeki dönemdeki ülke risk primini düşüreceğiz. Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Ekonomide sıkıntılarımız elbette var ama karşımızdaki göstergeler de umut verici." şeklinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonu en kısa sürede tek haneye indireceğiz." dedi.

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