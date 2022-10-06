Asırlardır satılıyor! Fiyatları bir yılda yüzde 100 arttı

Yaklaşık 3 asırdır kadınların kollarını süsleyen Tokat bileziği, altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte son bir yılda fiyatı yüzde 100 arttı. Tokat bileziği, sipariş üzerine özel olarak yapılıyor. Altın külçelerin eritilerek çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilerek elde edilen teller işlenerek bilezik haline getiriliyor.

'DAHA EKONOMİK'

100 gramlık olarak üretilen 22 ayar bileziklerin yanı sıra daha ekonomik olması için 50 grama kadar düşürülerek satılan bilezikleri de bulmak mümkün. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi ürün olarak tescillenen bilezik kentte kültürel bir miras olarak yaşatılıyor.

Kuyumcu Mürsel Pezik, Tokat'ta bilezik kültürünün geçmişten günümüze sürdürüldüğüne dikkat çekerek, "Altın ve Tokat bileziğinin iyi bir yatırım aracı olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl ortalama 100 gram civarında olan standart bileziğimizin fiyatı 50 bin lira civarındayken, şu an 100 bin lira civarında bir fiyat oluşmuş vaziyette" dedi.

KENTTE KÜLTÜREL MİRAS OLARAK YAŞATILIYOR

Tokat bileziği kültürünü devam ettirmeye çalışıldığını ifade eden Pezik, "Bizim olmazsa olmazımızdır. Ekonomik itibariyle bir defada bunu alamayanlar ön hazırlık yapıp daha önce küçük gramlarla başlayıp tamamladıktan sonra biz bunları Tokat bileziğine çevirerek insanlarımızın zaman içerisinde bilezik sahibi olmasına yardımcı oluyoruz. Bunun standart boyu 100 gram civarında. 50 gramlık mamullerimizde var. Tokat bileziği, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geçtiğimiz yıllarda tescillenerek Tokat'ın yöresel işareti taşıyan bilezik haline getirilmiş vaziyette. Tokat ustalarının alın terlerinin emeğinin karşılığı olacak. Tokat'ımızın ticari ve işareti olacak" diye konuştu.

