Askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır? Askerlik borçlanması en ucuz ne kadar? Son 3 gün!

Askerlik borçlanması, prim gün sayısını tamamlamak için yapılır. Asgari ücretin açıklanması ve yeni yılda beklenen diğer maaş, ödenek gibi tutarların değişmesiyle, askerlik borçlanması tutarının da değişmesi bekleniyor. 2022 yılı için askerlik borçlanmasının bir günlük tutarı 69,02 TL'dir. Pek, askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır? Askerlik borçlanması en ucuz ne kadar? İşte merak edilenler...

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanma sürelerine ait prim tutarı başvuru yapılan tarihteki asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında olmak üzere kişilerin kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32'si oranında hesaplanır.

Askerlik borçlanması başvurusu e-Devlet üzerinden ya da SGK üzerinden yapılır. Bizzat SGK'ya gidip yapılabileceği gibi e-Devlet ile online olarak da gerçekleştirilir. e-Devlet üzerinden başvuru yapabilmek için borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilmesi, doldurulması ve Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi veya postayla gönderilmesi gerekir.

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?

2022 için askerlik borçlanmasının bir güne tekabül eden en düşük tutarı 69,02 TL iken aylık 2.070,6 TL ve yıllık 24.847,20 TL'dir.

400 gün borçlanma yapılırsa 27 bin 608 TL, 540 gün borçlanma yapılması durumunda ise 37 bin 270,08 TL ödeme yapılır.

Borçlanılacak sürenin hesabında ayın 28, 29, 30 veya 31 gün olup olmadığına bakılmaksızın ay30, yıl 360 gün olarak dikkate alınacaktır.



