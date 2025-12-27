FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Asrın inşa seferberliğinde tarihi gün: 455 bininci konut teslim ediliyor

"Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" teması ile beraber bugün Hatay'ın Atatürk Caddesi'nde program düzenlenecek. İnşası tamamlanan konut ve iş yeri sayısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün düzenlenecek törenle 455 bin 357'ye ulaşacak. Törende, afetzede ailelere yeni konutlarının anahtarları teslim edilecek.

Asrın inşa seferberliğinde tarihi gün: 455 bininci konut teslim ediliyor
Ezgi Sivritepe

6 Şubt 2023'te yaşanan yıkıcı depremlerin ardından 11 şehrimizin toparlanması için hızlı bir çalışma başladı. Anahtarların teslim edilmeye başladığı bölgede bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile "Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" programı gerçekleşecek.

Asrın inşa seferberliğinde tarihi gün: 455 bininci konut teslim ediliyor 1

ANAHTAR TESLİM TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anahtar teslimi yapacağı törene; kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile asrın inşa seferberliğine katkı sunan kurumlar davet edildi. Ayrıca iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ismin de bu tarihi ana tanıklık etmesi bekleniyor.
Asrın inşa seferberliğinde tarihi gün: 455 bininci konut teslim ediliyor 2

AİLELER EVLERİNE KAVUŞACAK

Hatay’daki ana merkezin yanı sıra Malatya ve Adıyaman’da da eş zamanlı anahtar teslimleri gerçekleştirilecek. Ankara’da ise AFAD Genel Merkezi’nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlenecek.
Asrın inşa seferberliğinde tarihi gün: 455 bininci konut teslim ediliyor 2

157 YENİ YATIRIM HİZMEYE GİRECEK

Bölgedeki ihya çalışmaları sadece konut ve iş yerleriyle sınırlı kalmıyor. Program dahilinde, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 157 stratejik yatırımın da resmi açılışı yapılacak. Bu yatırımlar arasında, bölgenin eğitim ihtiyacına büyük katkı sunacak olan ve aralarında ilk ile orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası öne çıkıyor.

Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırma hedefiyle yürütülen bu dev seferberlik, bugün Hatay’da yazılacak yeni bir başarı hikayesiyle taçlanmış olacak.

İllere göre dağılım ise şöyle olacak:
Hatay’da 153 bin 755, Malatya’da 79 bin 660, Kahramanmaraş’ta 73 bin 956, Adıyaman’da 43 bin 366, Gaziantep’te 31 bin 53, Diyarbakır’da 17 bin 206, Elazığ’da 14 bin 894, Şanlıurfa’da 13 bin 429, Osmaniye’de 12 bin 557, Adana’da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli’de 298, Kayseri’de 288, Sivas 164, Bingöl’de 89.
Asrın inşa seferberliğinde tarihi gün: 455 bininci konut teslim ediliyor 4

"BİR AVRUPA ÜLKESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Asrın inşa seferberliği, 6 Şubat 2023’te meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile; 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede başlatıldı. Bakan Kurum’un “Öyle büyük bir afetti ki; 14 milyon insanımızın yaşadığı tam 108 bin kilometrekarelik alanı etkiledi. Binlerce canımızı, kardeşimizi toprağa verdik. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımızın temellerini 15. günde attık. Yine 45. günde ilk evlerimizi teslim ettik. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda inşa faaliyeti yürüttük” sözleriyle özetlediği çalışmalar, kapsamıyla Türkiye tarihine geçti.
Asrın inşa seferberliğinde tarihi gün: 455 bininci konut teslim ediliyor 5

BAKAN KURUM DEPREM BÖLGESİNİN FAHRİ HEMŞEHRİĞİ OLDU!

Yıkıma uğrayan kentleri siyaset üstü bir bakış açısıyla yeniden ayağa kaldırma çabası Bakan Kurum’a bölgeden peş peşe fahri ‘hemşehrilik’ unvanlarını getirdi. Bakan Kurum, belediye meclislerinde oy birliği ile alınan kararlarla sırasıyla Gaziantep, Malatya, Hatay, Elazığ ve Osmaniye’nin fahri hemşehrisi ilan edildi. Yine Osmaniye’de depremin ardından yeni inşa edilen bölgeye “Murat Kurum Bey Mahallesi” isminin verilmesi kararlaştırıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev alacak ve satacak herkesi ilgilendiriyor! Tapular gerçek değerden gösterilecekEv alacak ve satacak herkesi ilgilendiriyor! Tapular gerçek değerden gösterilecek
ikinci el araba satışında o düzenlemenin süresi uzatıldıikinci el araba satışında o düzenlemenin süresi uzatıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay çevre ve şehircilik bakanı murat kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.