Asrın inşa seferberliğinde tarihi gün: 455 bininci konut teslim ediliyor

6 Şubt 2023'te yaşanan yıkıcı depremlerin ardından 11 şehrimizin toparlanması için hızlı bir çalışma başladı. Anahtarların teslim edilmeye başladığı bölgede bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile "Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" programı gerçekleşecek.

ANAHTAR TESLİM TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anahtar teslimi yapacağı törene; kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile asrın inşa seferberliğine katkı sunan kurumlar davet edildi. Ayrıca iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ismin de bu tarihi ana tanıklık etmesi bekleniyor.



AİLELER EVLERİNE KAVUŞACAK

Hatay’daki ana merkezin yanı sıra Malatya ve Adıyaman’da da eş zamanlı anahtar teslimleri gerçekleştirilecek. Ankara’da ise AFAD Genel Merkezi’nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlenecek.



157 YENİ YATIRIM HİZMEYE GİRECEK

Bölgedeki ihya çalışmaları sadece konut ve iş yerleriyle sınırlı kalmıyor. Program dahilinde, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 157 stratejik yatırımın da resmi açılışı yapılacak. Bu yatırımlar arasında, bölgenin eğitim ihtiyacına büyük katkı sunacak olan ve aralarında ilk ile orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası öne çıkıyor.

Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırma hedefiyle yürütülen bu dev seferberlik, bugün Hatay’da yazılacak yeni bir başarı hikayesiyle taçlanmış olacak.

İllere göre dağılım ise şöyle olacak:

Hatay’da 153 bin 755, Malatya’da 79 bin 660, Kahramanmaraş’ta 73 bin 956, Adıyaman’da 43 bin 366, Gaziantep’te 31 bin 53, Diyarbakır’da 17 bin 206, Elazığ’da 14 bin 894, Şanlıurfa’da 13 bin 429, Osmaniye’de 12 bin 557, Adana’da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli’de 298, Kayseri’de 288, Sivas 164, Bingöl’de 89.



"BİR AVRUPA ÜLKESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Asrın inşa seferberliği, 6 Şubat 2023’te meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile; 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede başlatıldı. Bakan Kurum’un “Öyle büyük bir afetti ki; 14 milyon insanımızın yaşadığı tam 108 bin kilometrekarelik alanı etkiledi. Binlerce canımızı, kardeşimizi toprağa verdik. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımızın temellerini 15. günde attık. Yine 45. günde ilk evlerimizi teslim ettik. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda inşa faaliyeti yürüttük” sözleriyle özetlediği çalışmalar, kapsamıyla Türkiye tarihine geçti.



BAKAN KURUM DEPREM BÖLGESİNİN FAHRİ HEMŞEHRİĞİ OLDU!

Yıkıma uğrayan kentleri siyaset üstü bir bakış açısıyla yeniden ayağa kaldırma çabası Bakan Kurum’a bölgeden peş peşe fahri ‘hemşehrilik’ unvanlarını getirdi. Bakan Kurum, belediye meclislerinde oy birliği ile alınan kararlarla sırasıyla Gaziantep, Malatya, Hatay, Elazığ ve Osmaniye’nin fahri hemşehrisi ilan edildi. Yine Osmaniye’de depremin ardından yeni inşa edilen bölgeye “Murat Kurum Bey Mahallesi” isminin verilmesi kararlaştırıldı.