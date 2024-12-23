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  4. Astarı yüzünü geçti! Yurt dışı siparişlerine 'şikayet' düzenlemesi: Limit 30 Euro'ya kadar düşürüldü! Bunu aşanlar ithalat işlemi yapmış sayılacak

Astarı yüzünü geçti! Yurt dışı siparişlerine 'şikayet' düzenlemesi: Limit 30 Euro'ya kadar düşürüldü! Bunu aşanlar ithalat işlemi yapmış sayılacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.12.2024 09:25
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Ağustos ayından önce yurt dışından alışveriş yapmanın limiti 150 Euro'ydu. Ağustos ayında yapılan bir düzenleme ile alışveriş limiti 30 Euro'ya düşürüldü. Bu 30 Euro'nun içine kargo bedeli de eklenerek limit 27 Euro'ya düşürüldü.

Astarı yüzünü geçti! Yurt dışı siparişlerine 'şikayet' düzenlemesi: Limit 30 Euro'ya kadar düşürüldü! Bunu aşanlar ithalat işlemi yapmış sayılacak

Yurt dışından gümrüksüz alışverişe kargo da eklenerek limit 27 Euro'ya düştü. Yurt dışından yapılan alışverişlerde limit düşürüldü. 150 Euro olan bu limit Ağustos ayında 30 Euro'ya indirilmişti. Yani Ağustos ayından beri 30 Euro üzerindeki alışverişler ithalat işlemlerine giriyor, yani ucuza alışveriş yapmak isterken daha fazla para harcanmış oluyor. Ayrıca, gümrükte de takılma ihtimali oldukça fazla.

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KARGO ÜCRETSİZ OLSA BİLE 3 EURO KESİLECEK

30 Euro'nun içine kargo bedeli de eklendi. Yani, ürününüz gümrüğe geldiği zaman kargosu ücretsiz olsa dahi 3 Euro kesilecek. Limit 30 Euro olduğu için, alınabilecek en yüksek limit 27 Euro'ya denk geliyor. Güncel kur ile 950 liranın üzerindeki siparişler gümrüğe takılacak.

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ŞİKAYETLER SONRASINDA BU KARAR ALINDI

Yazın yapılan ilk düzenlemede, Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odalarından gelen yoğun şikayetler gerekçe olarak gösterilmişti.
Yurt dışından daha ucuza alışveriş yapmak isteyen vatandaş ise yeni düzenlemede memnun olmadığını ifade ediyor. Show Haber'e konuşan bir vatandaş, "Burada üretiliyor olsa daha pahalı olsa bile alalım ama satıcılar da yurt dışından getirecek" sözlerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
gümrük
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