Astor Enerji net karını artırdı: Yeni fabrika yolda

Astor Enerji A.Ş yöneticileri, Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrika ve yönetim genel merkez binasında basın mensupları ve yatırım şirketleri ile bir araya geldi. Toplantıya, Astor’un tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile basın mensuplarının yanı sıra Portföy Yönetim Şirketlerinin analist ve yöneticileri katıldı. Gerçekleştirilen tanıtım toplantısında 105 bin metrekare kapalı alanlı birbiri ile entegre iki ayrı fabrika binası gezdirilerek incelemelerde bulunuldu ve tanıtıldı. Ayrıca yeni fabrika yatırımı yapılacak arazi üzerindeki çalışmalar da katılımcılara yerinde gösterildi.

Astor Enerji A.Ş. CFO’su Olcay Doğan katılımcılara detaylı bir sunum yaparak, şirketin finansal hedeflerini açıkladı. Buna göre 2024 yılında 826 Milyon ABD Doları ciro hedefleyen şirket, 2025 yılında ise bu rakamı yüzde 23 artırarak 1 milyar 13 milyon dolara yükseltmeyi planlıyor. 2024 yılında 400 milyon dolar olarak açıklanan ihracat hedefi ise önümüzdeki yıl için yüzde 28'lik artış ile 512 milyon dolar olarak belirlendi.

SATIŞLAR VE KÂRLILIK

2022 yıl sonuna göre yüzde 59 oranında artarak 2023 yıl sonu itibariyle 18,8 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşan Astor Enerji, 2022 yıl sonuna göre hasılatını yüzde 23 oranında arttırarak 16,9 milyar TL’ye taşıdı. Şirketin faiz, amortisman, vergi önceki karı (FAVÖK) ise 5,8 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Astor Enerji’nin net karı ise yüzde 125 artışla 4,6 milyar TL oldu.Yurt dışı satışları toplam hasılatının yüzde 34’üne ulaşan Şirket, ihracatın payını 2024 yıl sonu itibariyle yüzde 48’e 2025 yıl sonu itibariyle yüzde 51’e ulaşmayı hedefliyor. 2022 yılında 6,7 milyar TL olan Özkaynaklar 2023 yılında yüzde 83’lik artışla 12,2 milyar TL’ye ulaştı. Açıklamaya göre Astor’un özkaynakları, güçlü ve sürdürülebilir kârlılık yapısıyla cari dönemde de artışını sürdürüyor.

İSTİHDAMA KATKI

Astor Enerji, faaliyet hacmindeki gelişmeye bağlı olarak çalışan sayısını da arttırıyor. Şirket; 2020 yılında 1.000 kişi düzeyinde olan çalışan sayısını, 2022 yılında 1.531 kişiye, 2023 yıl sonu itibariyle ise 1.954 kişiye ulaştırdı.ARGE’YE DEVAMAstor Enerji’den yapılan açıklamada şirketin Ar-Ge odaklı üretim tekniklerini ve yöntemlerini geliştirmek için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Buna göre Astor Enerji, 2016 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan aldığı Ar-Ge Merkezi belgesiyle şirket bünyesinde araştırma - geliştirmeye kaynak ayırırken, TÜBİTAK ve Üniversiteler ile işbirliklerine de devam edecek.

Astor Enerji, Dağıtım Transformatörleri, Güç Transformatörleri, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim Anahtarlama ürünlerini tek çatı altında üretme kapasitesine sahip bir şirket. Astor bunun yanı sıra özel trafolar ve proje bazlı trafolar üretip, yurt içinde ve dışındaki kurulumları kendi teknik kadroları ile yapabiliyor.

ASTOR ŞARJ BÜYÜYOR

Enerji sektöründeki faaliyet yelpazesini genişletmekte olan Astor Enerji’nin GES ve şarj ağı işletmeciliği yatırımları da bulunuyor. Astor Şarj markasıyla hizmet veren şirket, 2023 itibariyle 31 ilde toplam 302 adet şarj ünitesi tesis ederek kullanıma açtı. 2024 yılı sonu itibariyle AC/DC olmak üzere toplam 800 slot istasyon kurulumunun tamamlanması hedefleniyor.

KAPASİTE ARTIŞI İÇİN YENİ FABRİKA

Astor, Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesinde tahsis edilen yaklaşık 230 dönümlük arsa üzerinde yeni bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. 2024 yılında yapılacak yeni fabrika binasında, kapasite artışı yatırımlarına yönelik çalışmalar devam ediyor.





