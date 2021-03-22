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Ata altın fiyatları! | 22 Mart Ata altın fiyatları ne kadar? Ata altın fiyatları ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 03:36 | Son Güncelleme

Yatırım yapanların gözdesi olan Ata altın fiyatları, Merkez Bankası görev değişikliği sonrası hareketlenen yurtdışı piyasalarından etkilendi. Yurtdışı piyasalarının erken açılması sebebiyle dolar ve döviz kurlarında yükseliş yaşandı. Yaşanan bu yükselişten Ata altın fiyatları da etkilendi. Ata altına yatırım yapan vatandaşlar ise Ata altın fiyatlarını merak ediyor.

Ata altın fiyatları! | 22 Mart Ata altın fiyatları ne kadar? Ata altın fiyatları ne kadar oldu?

Bir süredir aynı seyirde devam eden altın fiyatları, yurtdışı piyasa hareketliliğinden etkilenen taraf oldu. Dolar ve döviz kurlarında yaşanan bu değişiklik bir süredir paralel ilerleyen Ata altın fiyatlarında yükselişe sebep oldu. Bu gelişmelerden sonra ise yatırımcılar Ata altın fiyatlarını merak etmeye başladı.

ATA ALTINI NE KADAR OLDU?

Ata altını alış fiyatı 2,760 TL’den işlem görürken, Ata altını satış fiyatı ise 2,831 TL’den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

22 Mart Pazartesi sabah saat 07:00 itibarıyla gram altın 454 TL civarında hareket ederken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 371 TL, altının ons fiyatı bin 740 TL, altının kilogram fiyatı 55 bin 672 TL, cumhuriyet altını 2 bin 927 TL, yarım altın bin 463 TL, çeyrek altın 733 TL, reşat altını 2 bin 959 TL, 18 ayar altının gram fiyatı 198 TL, 22 ayar altının gram fiyatı 407 TL, 14 ayar altının gram fiyatı 247 TL, Kapalıçarşı'da ziynet 2,5'lu 6 bin 521 TL ve 5'li 13 bin 176 TL civarında hareket ediyor...


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