Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu: Maaşlarda kesinti, haftada 4 gün mesai

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaş adeta Pakistan ekonomisini vurdu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ay boyunca gerçekleşecek tasarruf tedbirleri kapsamında kabine üyelerinin maaşlarından feragat edeceğini, resmi araçlara yakıt ödeneğinin yüzde 50 azaltılacağını ve devlet dairelerinin haftada dört gün açık olacağını açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ekonomik etkileri nedeniyle ülke genelinde alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin hükümet yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.

ARAÇ YAKITLARININ ÖDENEĞİ AZALTILACAK

Dawn gazetesinin haberine göre Toplantı sonrası tasarruf tedbirlerine ilişkin ulusa sesleniş konuşması yapan Şerif, gelecek iki ay boyunca resmi araçların yakıt ödeneğinin yüzde 50 azaltılacağını belirterek, bu sürede hükümet birimlerine ait araçların yüzde 60'ının kullanımının da durdurulacağını söyledi.

İKİ AY BOYUNCA MAAŞ YOK

Şerif, kabinenin iki ay boyunca maaşlarından feragat edeceğini ve milletvekili maaşlarının yüzde 25 kesintiye uğrayacağını aktardı.

Devlet dairelerinin giderlerinin yüzde 20 azaltılacağına işaret eden Şerif, hükümet yetkililerinin yurt dışı seyahatlerinin "ülkenin çıkarları için gerekli olanlar hariç" yasaklandığını vurguladı.

Şerif, temel hizmetler dışında memurların yüzde 50 evden çalışacağını ve devlet dairelerinin haftada dört gün açık olacağını belirterek, tüm yükseköğretim kurumlarının çevrim içi derslere başlayacağını söyledi.

Şerif, bu talimatların tüm eyalet hükümetlerine gönderildiğini dile getirdi.

"PAKİSTAN’DAKİ GÜNLÜK YAŞAM, KÖRFEZ BÖLGESİNDEN GELEN PETROL VE GAZ TEDARİKİNE BÜYÜK ÖLÇÜDE BAĞIMLI"

Küresel petrol piyasasının çatışmaya çok sert tepki verdiğini belirten Şerif, konuşmasına şöyle devam etti:

"Uluslararası piyasada ham petrol fiyatı aniden 60 dolar seviyelerinden 100 doların üzerine çıktı. Pakistan’daki günlük yaşam, Körfez bölgesinden gelen petrol ve gaz tedarikine büyük ölçüde bağımlı."

Şerif, hükümetin bu durumu yönetmek ve enerji krizinin etkilerini hafifletmek amacıyla zorlu ekonomik ve idari kararlar aldığını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif'in tasarruf tedbirleri açıklaması, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmasının ardından, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına yönelik açıklaması sonrası gerçekleşti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

