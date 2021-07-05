FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Atık şeker çuvalları fındık sepetine dönüştürülüyor

Atık şeker çuvalları fındık sepetine dönüştürülüyor

05.07.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeker fabrikalarında paketlemede kullanılan ve hijyen açısından bir kere kullanılan atık çuvallar, belirli işlemlerden geçirilerek, fındık toplama sepetlerine dönüştürülüyor. Ordu’da üretilen çuvallar, fındık üreticiliği yapılan diğer illere de toptan olarak gönderiliyor.

Türkiye’deki şeker fabrikalarında kullanılan, hijyen ve sağlık açısından bir kere dolum yapılan çuvallar, fabrikalardan düşük bir maliyetle satın alınarak belirli işlemlerden geçiriliyor. Çuval üzerinde yapılan dikim ve ekleme işlemlerinin ardından bele bağlanmaya hazır hale getirilen atık çuvallar, çiftçilerin fındık toplamak için kullandıkları sepetlere dönüştürülüyor. Kullanımı kolay olduğu için tercih edilen ve maliyeti düşük olan çuvaldan sepetlerin fiyatı ise geçen yıl 7 TL’den satışa sunuluyor.

"ESKİ SEPETLERİN YERİNİ BUNLAR ALDI"

Ordu’da kullanılmış şeker çuvallarını ekonomiye kazandıran Kadir Şenol, eskiden kullanılan örgü sepetlerin yerini artık çuvalların aldığını belirterek, “Bu çuvallar hijyen açısından bir kere kullanılıyor ve sonrasında da atığa çıkıyor.

Emekli ve memur maaşları belli oldu! İşte memurların yeni zam tablosu ve en düşük emekli aylığı!Emekli ve memur maaşları belli oldu! İşte memurların yeni zam tablosu ve en düşük emekli aylığı!

Biz de bunları alıp, fındık toplama sepetleri ve fındıkların altına serilen çadır yapıyoruz. Eskiden sepet vardı, şimdi onların yerini bunlar aldı. Hem daha hafif hem de maliyet olarak daha uygun. Sepet fiyatları belki 100 lira civarında ama bu çuvallar 7 liradan satılıyor. Hem toptan hem de perakende olarak satılıyor” dedi.

"SEZONDA 15 BİN ADET ÜRETİM YAPILABİLİYOR"

“Fındık olan her yere biz bunu gönderiyoruz” diyen Şenol, “Başka yapan arkadaşlarımız da var, onların piyasası farklı. Benim piyasamda Ordu il sınırları içerisi var, Giresun’a gönderiyorum, Sakarya’ya da gönderiyoruz. Ben bunu toptan yaptığım için sezonda yaklaşık 15 bin bazen ise 20 bin civarında yapıyoruz. Fındığın durumuna göre rekolte az olursa 10 binde de kaldığımız oluyor. Günlük ise yaklaşık 500 tane yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Fındık rekoltesinin yüksek olduğunda üretilen çuvaldan sepetlerin satışının da arttığını kaydeden Kadir Şenol, maliyeti düşük olduğu için insanların bunu tercih ettiğini, düzgün saklandığında yaklaşık 5 sezon fındık toplamada kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Kaderi 'taşınmak' oldu! Bir ilçe 7. kez yer değiştiriyorKaderi 'taşınmak' oldu! Bir ilçe 7. kez yer değiştiriyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150 yıllık tarihinde 7. kez taşınan ilçe!150 yıllık tarihinde 7. kez taşınan ilçe!
PARTNERÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif ettiÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif etti
Memur-Sen'den seyyanen zam talebiMemur-Sen'den seyyanen zam talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Bir erkekte en çok etkilendiği şeyi açıkladı

Bir erkekte en çok etkilendiği şeyi açıkladı

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Temmuz ayı kira zammı belli oldu!

Temmuz ayı kira zammı belli oldu!

Kaderi 'taşınmak' oldu! Bir ilçe 7. kez yer değiştiriyor

Kaderi 'taşınmak' oldu! Bir ilçe 7. kez yer değiştiriyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Memur ve emekli zammı belli oluyor

Memur ve emekli zammı belli oluyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.