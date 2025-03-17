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ATM'den para çekenler dikkat! Yeniden değişiyor... Bankalar kolları sıvadı, tarih netleşiyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.03.2025 07:45
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Sene başında bankalar para çekme limitlerini yükseltmedi. Söz konusu durum bazı vatandaşlar için mağduriyet yaratırken özellikle Kurban Bayramı öncesi artacak olan nakit ihtiyacı sebebiyle harekete geçildi. Buna göre; iki bayram arası ATM limitlerinde güncellemeye gidileceği öğrenildi.

ATM'den para çekenler dikkat! Yeniden değişiyor... Bankalar kolları sıvadı, tarih netleşiyor

Bankalar ATM'lerdeki para çekme limitlerinde güncellemeye gitmemişti. Bayram dönemi artan nakit ihtiyacıyla birlikte bu durum, bazı vatandaşlarda mağduriyetler yaratırken bu yıl sabit bırakılan para çekme limitlerinde yeniden değişikliğe gidileceği öğrenildi.

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LİMİTLERİN ARTIRILMASI İHTİYACI DOĞDU

Sözcü'nün haberine göre; bankalar para çekme limitlerinde değişiklik için kolları sıvadı. Haziran ayında başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık alışverişine çıkacağı ve bu alışverişlerin büyük bir kısmının da nakit para ihtiyacı doğuracağının bilinmesi, para çekme limitlerinin artırılmasına yönelik hazırlıklara hız verilmesine sebep oldu.

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15 BİN TL - 20 BİN TL SEVİYESİNE YÜKSELTİLMESİ PLANLANIYOR

Mevcut durumda çok sayıda özel banka, günlük kartlı para çekme limitini 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında sınırlıyor. Değişikliğin ardından ise limitlerin 15 bin TL ve 20 bin TL seviyesine yükseltilmesi planlanıyor. Öte yandan QR kod aracılığıyla yapılan para çekme limitlerinde ise bir değişiklik beklemediği öğrenildi.

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Yılın başında güncellenmeyen para çekme limitlerinin, artan fiyatlar sebebiyle yetersiz hale geldiği vatandaşlar tarafından belirtiliyor. Diğer yandan vatandaşlar da bankaların belirlediği sınırın üzerine çıktıkları durumda yüksek komisyon kesintileriyle karşı karşıya kalabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
banka ATM
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