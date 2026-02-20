ATM’lerde bu hatayı sakın yapmayın: Kartınızı geri alamayabilirsiniz

ATM’lerde yaşanan kart yutma sorunu, çoğu zaman teknik arıza sanılsa da uzmanlara göre belirli hataların yapılması halinde sistem güvenlik amacıyla otomatik olarak devreye giriyor.

Bankacılık sektöründe uygulanan güvenlik protokolleri, hem hesap sahiplerini hem de bankaları olası dolandırıcılık girişimlerine karşı korumayı amaçlıyor.

ÜÇ KEZ YANLIŞ ŞİFRE GİRMEK KARTI BLOKE EDİYOR

ATM’lerde kart yutulmasının en yaygın nedeni, şifrenin (PIN) art arda hatalı girilmesi. Güvenlik sistemi gereği üç kez yanlış şifre girildiğinde kart otomatik olarak bloke ediliyor ve cihaz tarafından geri verilmiyor.

Bu uygulama, kartın çalınmış olabileceği ihtimaline karşı devreye giriyor. Böylece kötü niyetli kişilerin hesabınıza erişmesi engelleniyor.

KARTI ALMAYI UNUTMAK DA RİSKLİ

Halk TV'nin haberine göre; ATM’lerde işlem tamamlandıktan sonra belirli bir süre içinde kart alınmazsa cihaz güvenlik nedeniyle kartı tekrar içine çekiyor. Özellikle yoğun bölgelerde bulunan ATM’lerde bu durum daha sık yaşanıyor.

Uzmanlar, işlem bittikten sonra hem kartın hem de paranın alındığından emin olunması gerektiğini vurguluyor.

SÜRESİ DOLMUŞ KARTLARDA SİSTEM DEVREYE GİRİYOR

Son kullanma tarihi geçmiş kartlar da ATM tarafından geçersiz sayılabiliyor. Bazı durumlarda cihaz kartı geri verirken, bazı sistemlerde kart güvenlik amacıyla içeride tutulabiliyor.

Bu nedenle bankalardan gelen “kartınız yenilenmiştir” bildirimlerinin dikkate alınması önem taşıyor.

TEKNİK ARIZA VE ŞÜPHELİ DÜZENEKLERE DİKKAT

Her kart yutma olayı kullanıcı hatasından kaynaklanmıyor. Kart okuyucuda oluşan mekanik arızalar, elektrik kesintileri veya ATM’ye yerleştirilen sahte düzenekler de kartın sıkışmasına neden olabiliyor.

Kart giriş yuvasında gevşeklik, oynama ya da farklı bir aparat fark edilmesi halinde işlem yapılmaması ve bankaya bilgi verilmesi gerekiyor.

KART YUTULDUĞUNDA NE YAPILMALI?

Uzmanlar, kartın ATM tarafından yutulması halinde öncelikle panik yapılmaması gerektiğini belirtiyor. İlk adım olarak bankanın müşteri hizmetleri aranmalı ve kart güvenlik amacıyla iptal ettirilmeli.

Eğer kart, banka şubesine ait bir ATM’de yutulduysa, mesai saatleri içinde kimlik ibraz edilerek geri alınması mümkün olabiliyor. Ancak çoğu durumda güvenlik nedeniyle yeni kart basımı tercih ediliyor.

ATM’lerde kart yutma olaylarının büyük bölümü basit hatalardan kaynaklanıyor. Uzmanlara göre dikkatli kullanım, şifre güvenliği ve işlem sonrasında kontrol alışkanlığı bu tür mağduriyetlerin önüne geçmede büyük rol oynuyor.