ATM'lerde yeni dönem! 81 il için karar, değişiyor! Para çekmenin yanında artık...

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT ATM’leri “TAM” adı altında toplandı. TAM platformu, 81 ildeki 5 bin 600 yeni ATM'yi devreye soktu. ATM sayısının 19 bine ulaşması hedefleniyor.

DİĞER BANKACILIK İŞLEMLERİ DE YAPILABİLECEK

TAM ATM’lerinde para çekme, para yatırma, bakiye sorgulamanın yanı sıra diğer bankacılık işlemleri de yapılabilecek.

MASRAFSIZ, KOMİSYONSUZ

TAM projesiyle üyeler masrafsız ve komisyonsuz işlem yapabilecek.

TAM platformu, üye bankaların müşterilerine daha hızlı ve avantajlı hizmet sunabilmek adına, bankacılık işlemlerinin tek noktadan ve kolay bir şekilde yapılmasına imkan sunacak.







