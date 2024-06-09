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  4. ATM'lerde yeni dönem! 81 il için karar, değişiyor! Para çekmenin yanında artık...

ATM'lerde yeni dönem! 81 il için karar, değişiyor! Para çekmenin yanında artık...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.06.2024 11:32
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7 kamu bankasının ATM'leri "TAM” platformunda birleşti. Haziran ayı itibariyle ATM'lerde yeni dönem başladı. Müşteriler, hangi bankanın müşterisi olduklarına bakılmaksızın, herhangi bir TAM ATM'sinden işlem yapabilecek.

ATM'lerde yeni dönem! 81 il için karar, değişiyor! Para çekmenin yanında artık...

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT ATM’leri “TAM” adı altında toplandı. TAM platformu, 81 ildeki 5 bin 600 yeni ATM'yi devreye soktu. ATM sayısının 19 bine ulaşması hedefleniyor.

DİĞER BANKACILIK İŞLEMLERİ DE YAPILABİLECEK

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TAM ATM’lerinde para çekme, para yatırma, bakiye sorgulamanın yanı sıra diğer bankacılık işlemleri de yapılabilecek.

MASRAFSIZ, KOMİSYONSUZ

TAM projesiyle üyeler masrafsız ve komisyonsuz işlem yapabilecek.

ATM

TAM platformu, üye bankaların müşterilerine daha hızlı ve avantajlı hizmet sunabilmek adına, bankacılık işlemlerinin tek noktadan ve kolay bir şekilde yapılmasına imkan sunacak.


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para ATM
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