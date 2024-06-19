ATM’lerle ilgili yeni düzenleme! Limit yükselecek, 10 TL ve 20 TL’lik banknotlar kalkacak…

ATM’lerde yaşanan mağduriyetler sonrası düğmeye basıldı. ATM'lerde nakit verme sıkıntısının önüne geçmek için yeni adımlar devreye alınacak. Limitler de yükselecek 10 ve 20'lik banknotların yerine 200 ve 100 liralık banknotlar yerleşecek.

ATM’lerdeki sıkıntı bayram öncesi birçok ilde yaşanmıştı arife günü para çekmek isteyenlerin çoğu ATM başında neye uğradığını şaşırmış para çekme ünitesinde arıza ya da istenilen tutar ödenememe gibi uyarılarla karşılaşmıştı. Söz konusu sorunlar bayramın birinci günü de devam edince yeni düzenleme için düğmeye basıldı.

Yeni düzenlemeyle günlük 10 bin lira olan para çekme limitinin 20 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Bazı bankalarda 7 bin 500 lira olan komisyonsuz para çekme limiti de 15 bin liraya yükseltilecek. 20'lik banknotlar da ATM'lerin kasalarını dolduruyordu ve bundan kaynaklı da birçok sorun yaşanıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte ATM kasaları artık 200 TL'lik banknotlarla doldurulacak.

Show Haber'de yer alan bilgilere göre; yeni düzenlemenin Kurban Bayramı sonrası hayata geçmesi bekleniyor. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





