ATM ve mobil bankacılıkta yeni dönem: Uyarı ekranı geldi! Onay gelmezse izin yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara gönderilen yeni mevzuat yürürlüğe girdi. Buna göre, mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da ATM üzerinden yapılacak para transferi işlemlerinde toplam limitin 200 bin TL'yi aşması halinde açıklama zorunluluğu getirildi. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan ve para transferlerine ilişkin yeni kısıtlamalar getiren düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara gönderilen yeni mevzuata göre, bir kişi tarafından gün içerisinde yapılacak para transfer işlemlerinin toplamının 200 bin TL'yi aşması durumunda kullanıcılar, yapacakları her yeni işlem için açıklama girmek zorunda bırakılacak.

UYARI YAZISI ÇIKACAK!

Yeni düzenleme, mobil bankacılık ve internet bankacılığının yanı sıra ATM kanalı üzerinden yapılacak para transferlerini de kapsayacak. Kart girişi yaptıktan sonra ATM üzerinden para transferi gerçekleştirecek kullanıcılardan gönderilen paranın ne amaçla gönderildiğine yönelik detaylı açıklama yapmaları talep edilecek.
TUTAR ARTTIKÇA EK BELGELER İSTENECEK

200 bin TL'nin üzerinde yapılacak işlemlerde uygulanacak açıklama zorunluluğu, 2 milyon TL'nin üzerindeki işlemlerde ise form doldurma zorunluluğuna dönüşecek. Aynı gün içerisinde yapılan para transferlerinin 2 milyon TL ila 20 milyon TL arasında kalması durumunda kullanıcılar, 'Nakit İşlem Beyan Formu' dolduracak.
ONAY GELMEZSE İZİN YOK

20 milyon liranın üzerinde yapılacak transferlerde ise söz konusu paranın kaynağına dair ek bilgi ve belge temin edilmesi şartı aranacak. Müşterinin yaptığı açıklamanın onaylanmaması durumunda para transferine izin verilmeyecek.

