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Av yasağı sona erdi! İşte tezgahları süsleyen sezonun ilk balıkları ve fiyatları

01.09.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün sezonu açan balıkçılar, gece yarısından itibaren "vira bismillah" diyerek denize açıldı. Kasalarla hale alınan balıklar mezat usulü satışa çıkarıldı. İlk çekilen ağlarda istavrit, mezgit ve çok az tekir olduğunu belirten Balıkçı Hakan Görmüş, "Şu anda başlangıç olarak çoğunlukla istavrit tutuldu. Tekir balığı geldi, çinekop yok. Lüfer şu an gözükmüyor ama bu 10 günlük süreçte netleştirebiliriz bunu. İstavrit 20,25 lira civarında burada satışı var" dedi.

15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar da "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
2021 yılının Nisan ayında av yasağının gelmesiyle gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti.

4.5 aydır balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarını tamamladıktan sonra yasağın kalkmasıyla denizle buluştu. Aileleri tarafından denize uğurlanan balıkçılar, halatları çözerek teknelerinin motorunu çalıştırdı.

Denize açılarak ağlarını bırakıp nasiplerini arayan balıkçılar, bol miktarda istavritle kıyıya döndü.

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Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, gazetecilere, ağlar ile teknelerin bakımlarını yaparak sezona hazırlandıklarını söyledi.

Karadeniz, geçen yıl iyi olan palamut avcılığının, bu sene yarısı kadar da olsa mutlu olacaklarını anlatarak, hamsinin de iyi olacağını düşündüğünü belirtti.

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Balıkçıların, 6 ay civarında bir süre evinden ayrı kaldığını kaydeden Karadeniz, "Zaman zaman tabii limana geliyoruz. Her ne kadar olsa da herkes evinden ayrı. Eşler de fedakarlık, özveri gösteriyor. Babaların evde olmayıp da eşlerin hem anne hem baba olduğu mesleklerden birisi balıkçılık mesleği. Her şeyden önce personellerimin eşlerine ayrıca teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Çok çok özverili davranıyorlar." dedi.

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"İNŞALLAH SEZONUMUZ İYİ GEÇECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Denizden istavrit avıyla kıyıya dönen balıkçı teknesinin sahibi Serkan Karadeniz, hazırlıkların ardından bugün denize çıktıklarını dile getirdi.

Bereketli bir gece olduğunu ve istavrit balığı avladıklarını anlatan Karadeniz, şunları kaydetti;

"İnşallah sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor. Hamsi ve istavrit var, numuneleri denizde görünüyor. Palamut az gibi görünüyor ama benim tahminin palamut da olacak. Balık çeşidi bu sene bol olacak. Deniz öyle gösteriyor. İnşallah bereketli olur. Kazasız belasız bir sezon bitiririz. Avlanmamız da iyiydi. İstavrit balığı var. Şu anda bir ağ attık, yaklaşık 250 kasa balık aldık."

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“İLERLEYEN GÜNLERDE FİYATLAR DÜŞECEKTİR"

İstanbul'da Gürpınar Balık Hali'nde komisyonculuk yapan Volkan Çimen “Tabii ilk ağlar sayılır, istavritin kilosu 15,20,25 lirayı bulabilir. İlerleyen günlerde fiyatlar kesinlikle düşecektir. bu ilk gün yani bununla bütün sezonu kıyaslamak yanlış olacak" dedi.

Tekir için fiyatların değişken olduğunu beilrten Çimen, "Geçen sene yani 40 lirayla 60,70,80 liraya kadar çıkmıştı. Bazı günler 30 liraya kadar düşebiliyordu" diye konuştu.

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“İSTAVRİT TEZGAHTA 50-60 LİRAYI BULABİLİR"

İlk çekilen ağlarda istavrit, mezgit ve çok az tekir olduğunu belirten Balıkçı Hakan Görmüş şunları söyledi: "Şu anda başlangıç olarak çoğunlukla istavrit tutuldu. Tekir balığı geldi, çinekop yok. Lüfer şu an gözükmüyor ama bu 10 günlük süreçte netleştirebiliriz bunu. İstavrit 20,25 lira civarında burada satışı var şu anda. Balıkçıların ve reislerin söylediğine göre bir öngörü olarak bu sene palamut zayıf olacak. Hamsi, istavrit, barbun, tekir bu ürünler mevcut.

İstavritin bugünkü fiyatı burada 25-30 lira civarında Balık Hali'nden çıkışı var. Tezgahlarda bu 50-60 liraya kadar çıkabilir. Çünkü üzerlerine maliyetleri biniyor, işçilikler biniyor. Tekir şu anda burada 50 lira 60 lira. Tezgahlarda 80-90 liraya kadar çıkabilir."

Kaynak: İHA

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