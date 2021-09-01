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46 yıl önce satın aldı, gözü gibi bakıyor! "İlkimdi, sonum olsun"

01.09.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Nurettin Akdemir (66), 1975 yılında sıfır kilometre aldığı "Murat 124" otomobilini yaklaşık yarım asırdır kullanıyor. Askerden izne geldiği sırada, araç alıp alamayacağına ilişkin arkadaşlarıyla iddiaya giren Akdemir, bunun üzerine ertesi gün bir Murat 124 satın aldı. Gözü gibi baktığı 'Hacı Murat'a 45 bin lira teklif verildiğini belirten Akdemir, aracını satmayacağını ilk aracının son aracı olacağını belirtti.

46 yıl önce satın aldı, gözü gibi bakıyor! "İlkimdi, sonum olsun"

Pazarlamacılık sektöründe 25 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılan ve servis şoförlüğü yapmaya başlayan Akdemir, "ilk göz ağrısı"ndan vazgeçmedi.

Bilecik'te klasik otomobil meraklılarının buluşmasına katılan Nurettin Akdemir, ilk aldığı aracın son sahibi olmayı hedeflediğini söyledi.

Aracını yıllardır aktif kullandığını belirten Akdemir, "Arabam bir evlat gibidir benim için.1975'te sıfır kilometre aldım." dedi.

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"45 BİN LİRA TEKLİF EDEN OLDU, SATMADIM"

Nurettin Akdemir, otomobilinin her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini anlattı.

Zaman zaman aracına talip olanlar çıktığını dile getiren Akdemir, "İsteyen arkadaşlarımız var ama satmıyorum. 45 bin liraya kadar teklif edenler oldu, satmadım." diye konuştu.

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Akdemir, otomobiliyle yolculuk yapmaktan büyük keyif aldığını vurguladı.

Servis şoförlüğü yaptığını aktaran Akdemir, "Bu aracı kullanmanın zevki bambaşka. Servis için minibüs kullanıyorum. Buna bindiğim zaman, en lüks arabaya bineyim, bundan aldığım zevki alamıyorum. Şu an orijinal kilometresi 210 bin 800'de." değerlendirmesinde bulundu.

Akdemir, elinden geldiğince klasik otomobil buluşmalarına katılmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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