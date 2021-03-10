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AVAX Coin nedir? Kaç TL? İşte yorumları…

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 15:49 | Son Güncelleme

1 AVAX coin 10 Mart itibarıyla 32,4881 dolardan işlemlerini sürdürürken. Bu miktar 246,25 TL’ye denk geliyor. AVAX coin, saniye altında işlem doğrulama gücüne sahip dijital ağ vesilesiyle her kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği merkeziyetsiz varlık ticareti sağlamasıyla öne çıkıyor.

AVAX Coin nedir? Kaç TL? İşte yorumları…

Birbirinden bağımsız işleyen küresel boyutlu varlık ticareti, şeffaf, erişim engeli olmayan ve tek çatı altında toplanmış hale dönüştürmeyi planlıyor. Emin Gün Sirer önderliğindeki Ava Labs tarafından geliştirilen Avalanche ağı, 2020’de piyasaya sürüldü.

AVAX COİN NEDİR?

Avalanche; merkeziyetsiz finansal varlıklar, finans uygulamaları ile kripto para işlem platformları ve hizmetler için pratik, güvenli ve ölçeklenebilen bir yapı sunmak için yaratılan bir ağdır. Resmî token’ının ismi ise Avalanche’dir ve sembolü AVAX olarak bilinir.

AVAX COİN NE ZAMAN VE KİM TARAFINDAN KURULDU?

AVAX Coin, Emin Gün Sirer önderliğindeki Ava Labs tarafından geliştirildi. 2020’nin Eylül ayında piyasaya sürüldü.

AVAX Coin, izin gerektiren (özel) veya izin gerektirmeyen (genel) blokzincirlerin tek bir ağda çalışabilmesine olanak sağlıyor. AVAX Coin’de, tercihlere göre, ihtiyaç olan çözümler alt ağlarda geliştirilebiliyor.

Klasik bir blokzincir çözümünden farklı bir şekilde AVAX Coin, tek bir zincir üzerinde bloklar halinde ilerleme kaydetmez. Tüm unsurlar bir alt ağ olarak tasarlanır. AVAX Coin’in konsensüs yapısı Slash-Snowflake-Snowball-Avalanche olmak üzere 4 ayrı aşamadan oluşuyor.

Kararlar fikir birliği oluşana dek round’lar şeklinde ilerleme kaydederek alınıyor ve bu yapının AVAX Coin’i yüzde 51 saldırılarına karşı koruduğu geliştirme ekiplerince sıklıkla ifade ediliyor.

AVAX Coin nedir? Kaç TL | İşte yorumlarıı

Governance token’ı olarak AVAX, sistemin işleyişinde onay mekanizmasında bulunmak isteyen node’ların stake ettikleri değerdir. Avalanche ağlarında ödüllendirme ve ödeme mekanizmaları AVAX üzerinden yapılıyor.

AVAX Coin ağı; geleneksel finans gibi hızlı ve madencilik gereği olmayan bir yapıyı, Bitcoin gibi dirençli ve Proof of Work konsensüs algoritmalarının yetersiz kaldığı yüksek ölçeklenebilirlik özellikleriyle sağlamayı temel hedefi hâline getirdi.

AVAX COİN KAÇ TL?

Avalanche’in madenciliği yapılmıyor. En düşük fiyat ve en yüksek fiyat ile toplam arz
AVAX Coin, Ocak 2021 tarihine dek olan süreçte, 9 Eylül 2020’de 2,81 dolar ile en düşük; 22 Eylül 2020 tarihinde ise 11,46 dolar ile en yüksek fiyatına ulaştı.

Bu da günümüz dolar kuruna çarpılarak kaç TL olduğu hesaplanabilir.

Toplam arzı 360.000.000 AVAX; dolaşımdaki arzı ise 76.937.055 AVAX’tır.

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