AVAX Coin nedir? Kaç TL? İşte yorumları…

Birbirinden bağımsız işleyen küresel boyutlu varlık ticareti, şeffaf, erişim engeli olmayan ve tek çatı altında toplanmış hale dönüştürmeyi planlıyor. Emin Gün Sirer önderliğindeki Ava Labs tarafından geliştirilen Avalanche ağı, 2020’de piyasaya sürüldü.

AVAX COİN NEDİR?

Avalanche; merkeziyetsiz finansal varlıklar, finans uygulamaları ile kripto para işlem platformları ve hizmetler için pratik, güvenli ve ölçeklenebilen bir yapı sunmak için yaratılan bir ağdır. Resmî token’ının ismi ise Avalanche’dir ve sembolü AVAX olarak bilinir.

AVAX COİN NE ZAMAN VE KİM TARAFINDAN KURULDU?

AVAX Coin, Emin Gün Sirer önderliğindeki Ava Labs tarafından geliştirildi. 2020’nin Eylül ayında piyasaya sürüldü.

AVAX Coin, izin gerektiren (özel) veya izin gerektirmeyen (genel) blokzincirlerin tek bir ağda çalışabilmesine olanak sağlıyor. AVAX Coin’de, tercihlere göre, ihtiyaç olan çözümler alt ağlarda geliştirilebiliyor.

Klasik bir blokzincir çözümünden farklı bir şekilde AVAX Coin, tek bir zincir üzerinde bloklar halinde ilerleme kaydetmez. Tüm unsurlar bir alt ağ olarak tasarlanır. AVAX Coin’in konsensüs yapısı Slash-Snowflake-Snowball-Avalanche olmak üzere 4 ayrı aşamadan oluşuyor.