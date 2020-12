Avivasa BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), çalışan veya çalışmayan herkese hitap eden bir sistemdir. Zorunlu BES olarak adlandırılan uygulama, her işverenin sigortalı çalışanları için BES hesabı açma zorunluluğunun olmasıdır. Zorunlu BES uygulamasında çalışanların maaşından her ay cüzi miktarda kesinti yapılır ve BES hesaplarına aktarılır. Bireysel Emeklilik Sistemi, yalnızca sigortalı çalışanların değil, geleceğine yatırım yapmak isteyen her bireyin faydalanabileceği bir sistemdir. Gönüllü ve zorunlu katılım esasına dayanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, kişiler ihtiyaçları ve tercihlerine göre bir ödeme planı oluşturabilir. Sisteme katılan ancak daha sonra çıkış yapmak isteyen kişiler, istedikleri anda BES hesaplarının bağlı olduğu bankaya iptal talebinde bulunabilirler. Bireysel Emeklilik Sistemi, ideal ve güvenli bir yatırım sistemi olsa da, yıllarca devam eden bir sistemdir. Bu nedenle birçok BES katılımcısı sistem iptalinin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor. Bu yazımızda, "AvivaSa BES iptali" ve "Akbank BES iptali" gibi konuları bütün detaylarıyla ele aldık...