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Avivasa BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2020 11:39 | Son Güncelleme

Bireysel Emeklilik Sistemi veya bilinen diğer adıyla BES, devlet katkısıyla desteklenen bir birikim sistemidir. Bu sistem sayesinde, kişiler geleceğe yönelik yatırım yapabilir. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e üye olan kişiler, istedikleri zaman üyelikten cayma talebinde bulunabilirler. Bu yazımızda, "AvivaSa BES iptali nasıl yapılır?" sorusunu tüm yanıtlarıyla ele aldık...

Avivasa BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

İçindekiler

  • Akbank Bireysel Emeklilik Nasıl İptal Edilir?
  • Telefon ile AvivaSa BES İptal Nasıl Yapılır? AvivaSa BES İptali Telefon Numarası Nedir?
  • Şubeden AvivaSa Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?
  • AvivaSa BES Otomatik Katılım İptali Nasıl Yapılır?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), çalışan veya çalışmayan herkese hitap eden bir sistemdir. Zorunlu BES olarak adlandırılan uygulama, her işverenin sigortalı çalışanları için BES hesabı açma zorunluluğunun olmasıdır. Zorunlu BES uygulamasında çalışanların maaşından her ay cüzi miktarda kesinti yapılır ve BES hesaplarına aktarılır. Bireysel Emeklilik Sistemi, yalnızca sigortalı çalışanların değil, geleceğine yatırım yapmak isteyen her bireyin faydalanabileceği bir sistemdir. Gönüllü ve zorunlu katılım esasına dayanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, kişiler ihtiyaçları ve tercihlerine göre bir ödeme planı oluşturabilir. Sisteme katılan ancak daha sonra çıkış yapmak isteyen kişiler, istedikleri anda BES hesaplarının bağlı olduğu bankaya iptal talebinde bulunabilirler. Bireysel Emeklilik Sistemi, ideal ve güvenli bir yatırım sistemi olsa da, yıllarca devam eden bir sistemdir. Bu nedenle birçok BES katılımcısı sistem iptalinin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor. Bu yazımızda, "AvivaSa BES iptali" ve "Akbank BES iptali" gibi konuları bütün detaylarıyla ele aldık...

Akbank Bireysel Emeklilik Nasıl İptal Edilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne üye olmak isteyen kişiler, farklı bankalar aracılığıyla bu işlemi gerçekleştirebilirler. Akbank ile bu sisteme katılmayı tercih eden kişiler, AvivaSa'nın Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilirler. Bunun sebebi ise AvivaSa'nın, Akbank'ın yan kuruluşu olmasıdır. AvivaSa BES iptali için uygulanabilecek iki farklı yöntem mevcut. Belirtmeliyiz ki, AvivaSa BES iptal SMS ile gerçekleştirilemiyor. Peki, AvivaSa BES iptal iletişim kanalları nelerdir?

Telefon ile AvivaSa BES İptal Nasıl Yapılır? AvivaSa BES İptali Telefon Numarası Nedir?

Bazı bankalar Bireysel Emeklilik iptalinde müşterilerine hızlı çözüm sunmak adına SMS hattı oluşturur. Ancak AvivaSa'da, BES iptali için kullanılan bir SMS kanalı mevcut değildir. AvivaSa aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne üye olan kişiler, AvivaSa BES iptal telefon numarasını arayarak cayma talebinde bulunabilirler. 444 11 11 numaralı çağrı merkezini arayarak Bireysel Emeklilik iptal süreci başlatılabilir. AvivaSa müşteri temsilcileri, BES cayma hakkını kullanmak isteyen müşterinin adresine çeşitli evraklar gönderir. Kişinin, gönderilen bu evrakları eksiksiz bir şekilde doldurması ve imzalayıp AvivaSa'ya geri göndermesi gerekir.

AvivaSa Bireysel Emeklilik iptali için tercih edilebilecek en basit çözüm, telefon ile arayarak iptal talebinde bulunmaktır. BES iptali yapan kişilerin merak ettiği bir diğer önemli konu ise; AvivaSa BES iptali para iadesinin ne zaman yapılacağıdır. Para iadesi, BES iptal işlemi tamamlandıktan sonra 10 iş günü içerisinde yapılır.

Şubeden AvivaSa Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?

BES üyeliğinden ayrılmak isteyen kişiler; bu işlemi yalnızca telefonla değil, Akbank veya AvivaSa şubesine giderek de yapabilir. Peki, AvivaSa BES iptal formu nasıl doldurulur? Nereden temin edilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ayrılmak isteyen kişiler, kendileri BES iptal dilekçesi yazabilir veya AvivaSa şubelerindeki müşteri temsilcilerinden alacakları AvivaSa BES iptali formunu doldurabilirler. İptal formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak imzalayan kişiler Bireysel Emeklilik iptalini de tamamlamış olurlar. Para iadesi ise iptal formu şubeye teslim edildikten sonra 10 iş günü içerisinde yapılır.

Şubeden BES iptalini gerçekleştirmek daha güvenli bir seçenek gibi gözükse de, şubede işlem sırası beklemek müşteriler için zorlu bir süreç olabiliyor.

AvivaSa BES Otomatik Katılım İptali Nasıl Yapılır?

Otomatik Katılım, diğer adıyla Otomatik BES, 45 yaşını aşmamış olan özel sektör veya kamu sektöründe çalışan sigortalı kişileri kapsar. Belirlenen yaş sınırını aşmamış ve sigortalı olarak çalışan kişiler, işvereni tarafından otomatik olarak sisteme dahil edilir. Otomatik BES iptali yapmak isteyen kişiler AvivaSa'nın resmi internet sitesinde yer alan online işlemler üzerinden veya "Bi'Tıkla Otomatik Katılım İşlem Menüsü" üzerinden gerçekleştirebilirler.

AvivaSa "Bi'tıkla Otomatik Katılım" menüsüne ulaşmak için TIKLAYINIZ!

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