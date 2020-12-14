Avivasa BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), çalışan veya çalışmayan herkese hitap eden bir sistemdir. Zorunlu BES olarak adlandırılan uygulama, her işverenin sigortalı çalışanları için BES hesabı açma zorunluluğunun olmasıdır. Zorunlu BES uygulamasında çalışanların maaşından her ay cüzi miktarda kesinti yapılır ve BES hesaplarına aktarılır. Bireysel Emeklilik Sistemi, yalnızca sigortalı çalışanların değil, geleceğine yatırım yapmak isteyen her bireyin faydalanabileceği bir sistemdir. Gönüllü ve zorunlu katılım esasına dayanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, kişiler ihtiyaçları ve tercihlerine göre bir ödeme planı oluşturabilir. Sisteme katılan ancak daha sonra çıkış yapmak isteyen kişiler, istedikleri anda BES hesaplarının bağlı olduğu bankaya iptal talebinde bulunabilirler. Bireysel Emeklilik Sistemi, ideal ve güvenli bir yatırım sistemi olsa da, yıllarca devam eden bir sistemdir. Bu nedenle birçok BES katılımcısı sistem iptalinin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor. Bu yazımızda, "AvivaSa BES iptali" ve "Akbank BES iptali" gibi konuları bütün detaylarıyla ele aldık...
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne üye olmak isteyen kişiler, farklı bankalar aracılığıyla bu işlemi gerçekleştirebilirler. Akbank ile bu sisteme katılmayı tercih eden kişiler, AvivaSa'nın Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilirler. Bunun sebebi ise AvivaSa'nın, Akbank'ın yan kuruluşu olmasıdır. AvivaSa BES iptali için uygulanabilecek iki farklı yöntem mevcut. Belirtmeliyiz ki, AvivaSa BES iptal SMS ile gerçekleştirilemiyor. Peki, AvivaSa BES iptal iletişim kanalları nelerdir?
Bazı bankalar Bireysel Emeklilik iptalinde müşterilerine hızlı çözüm sunmak adına SMS hattı oluşturur. Ancak AvivaSa'da, BES iptali için kullanılan bir SMS kanalı mevcut değildir. AvivaSa aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne üye olan kişiler, AvivaSa BES iptal telefon numarasını arayarak cayma talebinde bulunabilirler. 444 11 11 numaralı çağrı merkezini arayarak Bireysel Emeklilik iptal süreci başlatılabilir. AvivaSa müşteri temsilcileri, BES cayma hakkını kullanmak isteyen müşterinin adresine çeşitli evraklar gönderir. Kişinin, gönderilen bu evrakları eksiksiz bir şekilde doldurması ve imzalayıp AvivaSa'ya geri göndermesi gerekir.
AvivaSa Bireysel Emeklilik iptali için tercih edilebilecek en basit çözüm, telefon ile arayarak iptal talebinde bulunmaktır. BES iptali yapan kişilerin merak ettiği bir diğer önemli konu ise; AvivaSa BES iptali para iadesinin ne zaman yapılacağıdır. Para iadesi, BES iptal işlemi tamamlandıktan sonra 10 iş günü içerisinde yapılır.
BES üyeliğinden ayrılmak isteyen kişiler; bu işlemi yalnızca telefonla değil, Akbank veya AvivaSa şubesine giderek de yapabilir. Peki, AvivaSa BES iptal formu nasıl doldurulur? Nereden temin edilir?
Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ayrılmak isteyen kişiler, kendileri BES iptal dilekçesi yazabilir veya AvivaSa şubelerindeki müşteri temsilcilerinden alacakları AvivaSa BES iptali formunu doldurabilirler. İptal formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak imzalayan kişiler Bireysel Emeklilik iptalini de tamamlamış olurlar. Para iadesi ise iptal formu şubeye teslim edildikten sonra 10 iş günü içerisinde yapılır.
Şubeden BES iptalini gerçekleştirmek daha güvenli bir seçenek gibi gözükse de, şubede işlem sırası beklemek müşteriler için zorlu bir süreç olabiliyor.
Otomatik Katılım, diğer adıyla Otomatik BES, 45 yaşını aşmamış olan özel sektör veya kamu sektöründe çalışan sigortalı kişileri kapsar. Belirlenen yaş sınırını aşmamış ve sigortalı olarak çalışan kişiler, işvereni tarafından otomatik olarak sisteme dahil edilir. Otomatik BES iptali yapmak isteyen kişiler AvivaSa'nın resmi internet sitesinde yer alan online işlemler üzerinden veya "Bi'Tıkla Otomatik Katılım İşlem Menüsü" üzerinden gerçekleştirebilirler.
AvivaSa "Bi'tıkla Otomatik Katılım" menüsüne ulaşmak için TIKLAYINIZ!
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