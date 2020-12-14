Avivasa BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), çalışan veya çalışmayan herkese hitap eden bir sistemdir. Zorunlu BES olarak adlandırılan uygulama, her işverenin sigortalı çalışanları için BES hesabı açma zorunluluğunun olmasıdır. Zorunlu BES uygulamasında çalışanların maaşından her ay cüzi miktarda kesinti yapılır ve BES hesaplarına aktarılır. Bireysel Emeklilik Sistemi, yalnızca sigortalı çalışanların değil, geleceğine yatırım yapmak isteyen her bireyin faydalanabileceği bir sistemdir. Gönüllü ve zorunlu katılım esasına dayanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, kişiler ihtiyaçları ve tercihlerine göre bir ödeme planı oluşturabilir. Sisteme katılan ancak daha sonra çıkış yapmak isteyen kişiler, istedikleri anda BES hesaplarının bağlı olduğu bankaya iptal talebinde bulunabilirler. Bireysel Emeklilik Sistemi, ideal ve güvenli bir yatırım sistemi olsa da, yıllarca devam eden bir sistemdir. Bu nedenle birçok BES katılımcısı sistem iptalinin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor. Bu yazımızda, "AvivaSa BES iptali" ve "Akbank BES iptali" gibi konuları bütün detaylarıyla ele aldık...

Akbank Bireysel Emeklilik Nasıl İptal Edilir? Bireysel Emeklilik Sistemi'ne üye olmak isteyen kişiler, farklı bankalar aracılığıyla bu işlemi gerçekleştirebilirler. Akbank ile bu sisteme katılmayı tercih eden kişiler, AvivaSa'nın Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilirler. Bunun sebebi ise AvivaSa'nın, Akbank'ın yan kuruluşu olmasıdır. AvivaSa BES iptali için uygulanabilecek iki farklı yöntem mevcut. Belirtmeliyiz ki, AvivaSa BES iptal SMS ile gerçekleştirilemiyor. Peki, AvivaSa BES iptal iletişim kanalları nelerdir? Telefon ile AvivaSa BES İptal Nasıl Yapılır? AvivaSa BES İptali Telefon Numarası Nedir? Bazı bankalar Bireysel Emeklilik iptalinde müşterilerine hızlı çözüm sunmak adına SMS hattı oluşturur. Ancak AvivaSa'da, BES iptali için kullanılan bir SMS kanalı mevcut değildir. AvivaSa aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne üye olan kişiler, AvivaSa BES iptal telefon numarasını arayarak cayma talebinde bulunabilirler. 444 11 11 numaralı çağrı merkezini arayarak Bireysel Emeklilik iptal süreci başlatılabilir. AvivaSa müşteri temsilcileri, BES cayma hakkını kullanmak isteyen müşterinin adresine çeşitli evraklar gönderir. Kişinin, gönderilen bu evrakları eksiksiz bir şekilde doldurması ve imzalayıp AvivaSa'ya geri göndermesi gerekir.