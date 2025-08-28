FİNANS

AVM'nin kapısına kilit vuruldu! Türkiye'de bir ilkti... Önce dükkanlar boşaldı, 18 yıl sonra Prestige Mall kepenk indirdi

Ekonomik koşullar nedeniyle son zamanlarda AVM'lerin yaşadığı sıkıntılar gündemden düşmezken, "kapanma" haberi İstanbul'dan geldi. Türkiye’nin ilk lüks ve butik konseptte tasarlanan alışveriş merkezlerinden olan ve İstanbul Bahçeşehir'de bulunan Prestige Mall kapısına kilit vurdu. 18 yıl sonra kepenk indiren AVM için geçtiğimiz günlerde 'maaş sıkıntısı yaşanıyor' haberleri kamuoyuna yansımıştı. Koşullara daha fazla dayanamayan AVM, geçtiğimiz hafta faaliyetlerini noktaladı.

Devrim Karadağ

Yüksek faiz politikasının etkileri yansımaya devam ederken, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlaması da çare olmadı; bir AVM daha kepenk kapattı. İstanbul Bahçeşehir Gölet bölgesinde yer alan ve uzun yıllardır faaliyet gösteren Prestige Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ekonomik koşullar nedeniyle kapısına kilit vurdu.

TÜRKİYE'DE BİR İLKTİ

2007 yılında faaliyetlerine başlayan ve Türkiye'nin 'lüks ve butik' alanındaki ilk konsept AVM'si olan Prestige Mall, yönetim sorunları ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle kapatma kararı alındığını duyurmuştu.

AVM'DE DÜKKANLAR BOŞALDI, 18 YIL SONRA KEPENK İNDİRDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; peş peşe boşalan dükkanlar nedeniyle AVM'nin zor günler yaşadığı bilinirken; son mağazaların da kapanmasıyla Prestige Mall 18 yıl sonra resmen kepenk kapattı.

BİRÇOK KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye’de AVM yatırımlarının hız kazandığı 2000’li yılların ortasında, lüks ve butik segmentte konumlanan ilk alışveriş merkezi olma vizyonuyla kurulan proje, 25 bin metrekarelik toplam alanı ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir hacmiyle 2007 yılının mart ayında kapılarını açmıştı.

Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, açılışından kısa süre sonra 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Yatırımcı ilgisi bu satışla da sınırlı kalmadı. 2013 yılında bu kez Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralınan merkez, 2016’da ismi çeşitli yolsuzluk iddialarına karışmış kişilerle gündeme geldi. O dönem, iş insanı Mansur Topçuoğlu’nun da AVM’yi satın almak için girişimde bulunduğu basına yansımıştı. Ancak bu satın alma gerçekleşmedi ve mülkiyet MSFD A.Ş. bünyesinde kaldı.

