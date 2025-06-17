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Türkiye'de bir ilkti! Lüks AVM kapanıyor... Mali zorlukları kaldıramadı: Maaş detayı dikkat çekti

Son zamanlarda AVM'lerin yaşadığı maddi sıkıntılar konuşulmaya başlanmıştı. Kapanma haberleri gelmeye başladı. Türkiye’nin ilk lüks ve butik konseptte tasarlanan alışveriş merkezlerinden İstanbul Bahçeşehir'de bulunan Prestige Mall kepenklerini 15 gün içinde indirmeye hazırlanıyor. Bazı mağazalar kapılarına kilit vurdu bile. Lüks AVM'nin bir süredir maaşları da düzenli yatıramadığı belirtildi.

Türkiye'de bir ilkti! Lüks AVM kapanıyor... Mali zorlukları kaldıramadı: Maaş detayı dikkat çekti
Ufuk Dağ

Kapanan AVM'ler kervanına bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul Bahçeşehir Gölet bölgesinde yer alan ve uzun yıllardır faaliyet gösteren Prestige Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu ay sonunda kapılarını tamamen kapatıyor. Türkiye’nin ilk lüks ve butik konseptte tasarlanan alışveriş merkezlerinden Prestige Mall, içerisinde yer alan mağazalardan File Market, haftasonu itibarıyla kepenk indirirken, kalan 10-15 civarındaki mağaza da haziran sonuna kadar faaliyetlerine son verecek. Çalışanlar, uzun süredir gelir-gider dengesinin bozulduğunu ve maaşların düzenli ödenmediğini ifade ediyor. AVM yönetiminden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, kapanma sürecinin sessiz ve kontrollü bir şekilde yürütüldüğü görülüyor.

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MÜŞTERİLERİN BEKLENTİLERİNE YANIT VEREMEDİLER

Türkiye genelinde sayıları 450’ye yaklaşan alışveriş merkezi (AVM) sektörü, son yıllarda ciddi bir dönüşüm baskısıyla karşı karşıya. Pandemi sonrasında hız kazanan dijitalleşme, online alışverişin artması, ekonomik daralma ve yükselen işletme maliyetleri, özellikle geleneksel yapısını sürdüren AVM’leri zora soktu. Bugün bu merkezlerden yaklaşık 50’si, ayakta kalmak için gerekli olan doluluk oranına ulaşamıyor. Uzmanlara göre bu tablonun temelinde, AVM’lerin marka karmasını doğru oluşturamaması, hedef kitlesine uygun kiracı profili geliştirememesi ve müşterinin değişen beklentilerine yanıt verememesi yatıyor.

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BİRÇOK KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre Prestige Mall da bu değişime ayak uyduramayan örneklerden biri olarak öne çıktı. Türkiye’de AVM yatırımlarının hız kazandığı 2000’li yılların ortasında, lüks ve butik segmentte konumlanan ilk alışveriş merkezi olma vizyonuyla kurulan proje, 25 bin metrekarelik toplam alanı ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir hacmiyle 2007 yılının mart ayında kapılarını açmıştı.

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Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, açılışından kısa süre sonra 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Yatırımcı ilgisi bu satışla da sınırlı kalmadı. 2013 yılında bu kez Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralınan merkez, 2016’da ismi çeşitli yolsuzluk iddialarına karışmış kişilerle gündeme geldi. O dönem, iş insanı Mansur Topçuoğlu’nun da AVM’yi satın almak için girişimde bulunduğu basına yansımıştı. Ancak bu satın alma gerçekleşmedi ve mülkiyet MSFD A.Ş. bünyesinde kaldı.

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AVM'LERİN İŞİ DAHA DA ZORLAŞIYOR

Zamanla ziyaretçi trafiği azalan, marka karması daralan, rekabet gücünü kaybeden AVM, yıllar içinde sembolik birkaç mağaza dışında büyük ölçüde işlevsiz hale geldi. Son yıllarda doluluk oranı yüzde 50’nin altında olan AVM’nin çalışanları, gelir ve gider dengesinin bozulduğunu ve bu nedenle maaşların da uzun süredir aksadığını dile getirdi. Prestige Mall’un kapanışı, yalnızca bir alışveriş merkezinin değil, aynı zamanda bir dönemin yatırım anlayışının da sona erdiğinin sembolü niteliğinde. Sektörün bugün geldiği noktada, yenilikçi, çevik ve çok boyutlu yaklaşımlarla desteklenmeyen AVM projelerinin yaşama şansı giderek zorlaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul AVM Alışveriş merkezi mağaza
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