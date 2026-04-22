Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı açıklandı

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 87,8 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı açıklandı
Begüm Özkaynak
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi’nin 2025 yılı dördüncü çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi’nde üçüncü çeyrekte yüzde 88,4 olan kamu borcunun GSYH’ye oranı, son çeyrekte yüzde 87,8’e geriledi.

AB’de de üçüncü çeyrekte yüzde 82 olan kamu borcunun GSYH’ye oranı, dördüncü çeyrekte yüzde 81,7’ye indi.

Böylece, söz konusu dönemde toplam kamu borcu Avro Bölgesi’nde 13 trilyon 911 milyar avro, AB’de 15 trilyon 374 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

AB üyesi ülkeler arasında geçen yılın son çeyreğinde kamu borcunun GSYH’ye oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 146,1 ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı yüzde 137,1 ile İtalya, yüzde 115,6 ile Fransa, yüzde 107,9 ile Belçika ve yüzde 100,7 ile İspanya izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH’ye oranının en düşük olduğu ülkeler yüzde 24,1 ile Estonya, yüzde 26,5 ile Lüksemburg ve yüzde 29,9 ile Bulgaristan olarak belirlendi.

AB’DE BÜTÇE AÇIĞININ ORANI ARTTI

AB’de üçüncü çeyrekte yüzde 3,1 olan bütçe açığının GSYH’ye oranı, son çeyrekte yüzde 3,2’ye çıktı.

Avro Bölgesi’nde ise üçüncü çeyrekte yüzde 3,1 olan bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 3’e indi.

AB ülkeleri arasında son çeyrekte bütçe açığının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 7,9 ile Romanya, yüzde 7,2 ile Slovakya, yüzde 7 ile Polonya, yüzde 5,7 ile Belçika, yüzde 4,4 ile Macaristan ve yüzde 4,1 ile Fransa oldu.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH’lerinin yüzde 60’ını, bütçe açıklarının da GSYH’lerinin yüzde 3’ünü geçmemesi gerekiyor. Bu sınırların aşılması durumunda uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Uraloğlu: “5G artık bir lüks teknoloji değildir, sanayimizin geleceğidir”Bakan Uraloğlu: “5G artık bir lüks teknoloji değildir, sanayimizin geleceğidir”
Poşet çaylarda büyük risk ortaya çıktı!Poşet çaylarda büyük risk ortaya çıktı!

En Çok Okunan Haberler
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Gırgıriye Müzikali'nde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Gırgıriye Müzikali'nde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu

BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

