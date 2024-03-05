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Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları ocakta azaldı

05.03.2024 13:56
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Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,9 geriledi.

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları ocakta azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, 2023'ün aynı ayına kıyasla da yüzde 8,4 düştü.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 8,6 azaldı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 8,1 azalacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ocakta yıllık bazda en fazla yüzde 21,5 ile İrlanda'da, yüzde 17,8 ile Bulgaristan'da ve yüzde 12,3 ile Letonya'da geriledi. Yıllık ÜFE, Lüksemburg'da yüzde 15, Malta'da yüzde 0,7 ve Slovenya'da yüzde 0,3 arttı.

ÜFE, aylık bazda ise Estonya'da yüzde 5,3, İrlanda'da yüzde 4 ve Çekya'da yüzde 2,4 artarken, Slovakya'da yüzde 14,3, Polonya'da yüzde 3 ve Avusturya'da yüzde 2,2 geriledi. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avro Bölgesi
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