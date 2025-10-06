FİNANS

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekimde, başta Asya olmak üzere küresel ekonomik güvenin iyileşmesiyle 3,8 puan artarak eksi 5,4’e yükseldi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, ekim ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde eksi 9,2 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 3,8 puanlık artışla eksi 5,4’e yükseldi. Endekse ilişkin beklenti, ekimde eksi 8,5'e yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 0,8'den 5,8’e yükseldi. Mevcut Durum Endeksi de eksi 18,8'den eksi 16’ya ulaştı.

Sentix'in açıklamasında, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenine uluslararası durumun ivme kazandırdığı belirtildi.

Açıklamada, “Özellikle Japonya hariç Asya önemli bir ivme kazanıyor. Burada genel endeks 18,1 puana yükselerek Şubat 2022'den beri en yüksek değerine ulaştı. Yatırımcıların ABD'ye yönelik ekonomik güveninin iyileşmesi şaşırtıcı. 1 Ekim'de başlayan hükümet kapanışına rağmen durum ve beklentiler iyileşiyor.” ifadeleri yer aldı.

Yatırımcı güveni anketi, 2-4 Ekim tarihlerinde 1138 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

YATIRIMCILAR ALMANYA İÇİN BEKLENTİLERİ SIFIRA YAKIN SEYREDİYOR!

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ekimde 6,3 puanlık artışla eksi 17,9 puana çıktı. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 39 puandan eksi 36,5 puana yükseldi.

Sentix açıklamasında, yatırımcıların ekimde Almanya için eylüldeki karamsar duruşlarını biraz iyileştirdiği belirtilerek, "Ancak beklentiler sıfıra yakın seyrederken hala iyimserlik belirtisi yok. Çerçeve koşullarında sürdürülebilir iyileşmeler olmadan ve yalnızca silahlanma ile bir toparlanma başlatmak zor olacak." değerlendirilmesinde bulunuldu.

