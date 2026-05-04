Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni mayısta beklentilerin aksine yükseldi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, mayıs ayında piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydederek toparlanma sinyali verdi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, mayıs ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda eksi 19,2 puan olan endeks, mayısta 2,8 puanlık artışla eksi 16,4 puana yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin bu ay eksi 21 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi, eksi 15,5 puandan eksi 11,3 puana çıktı. Aynı dönemde Mevcut Durum Endeksi eksi 22,8 puandan eksi 21,5 puana ulaştı.

Sentix tarafından yapılan açıklamada, yatırımcıların Orta Doğu’daki gerilimin kısa vadede daha fazla tırmanmasını beklemediği, bu durumun güven endeksindeki iyileşmede etkili olduğu belirtildi.

Ancak açıklamada, enflasyon endişelerinin devam ettiği ve hem mevcut durum hem de beklenti endekslerinin negatif bölgede kalmasının resesyon riskinin sürdüğüne işaret ettiği vurgulandı.

ALMANYA NEGATİF AYRIŞTI

Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya ise genel trendin aksine zayıf bir performans sergiledi. Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, nisan ayındaki eksi 27,7 seviyesinden eksi 30,9 puana geriledi.

Sentix'in açıklamasında, "Almanya sadece bir hükümet kriziyle değil aynı zamanda (diğer ülkelerden) tamamen farklılaşan negatif bir ekonomik rotayla karşı karşıya.” değerlendirilmesinde bulunuldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

