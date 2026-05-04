Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni mayısta beklentilerin aksine yükseldi

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, mayıs ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda eksi 19,2 puan olan endeks, mayısta 2,8 puanlık artışla eksi 16,4 puana yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin bu ay eksi 21 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi, eksi 15,5 puandan eksi 11,3 puana çıktı. Aynı dönemde Mevcut Durum Endeksi eksi 22,8 puandan eksi 21,5 puana ulaştı.

Sentix tarafından yapılan açıklamada, yatırımcıların Orta Doğu’daki gerilimin kısa vadede daha fazla tırmanmasını beklemediği, bu durumun güven endeksindeki iyileşmede etkili olduğu belirtildi.

Ancak açıklamada, enflasyon endişelerinin devam ettiği ve hem mevcut durum hem de beklenti endekslerinin negatif bölgede kalmasının resesyon riskinin sürdüğüne işaret ettiği vurgulandı.

ALMANYA NEGATİF AYRIŞTI

Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya ise genel trendin aksine zayıf bir performans sergiledi. Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, nisan ayındaki eksi 27,7 seviyesinden eksi 30,9 puana geriledi.

Sentix'in açıklamasında, "Almanya sadece bir hükümet kriziyle değil aynı zamanda (diğer ülkelerden) tamamen farklılaşan negatif bir ekonomik rotayla karşı karşıya.” değerlendirilmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır