Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Analistler, Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentileri aşması ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu açıklamasının ardından piyasaların pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmadığını anımsatan analistler, ECB'nin para politikaları ile ilgili stratejik gözden geçirmenin başladığını duyurduğunu ifade etti.

Öte yandan dün İngiltere'nin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarının, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından bugün Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de anlaşmayı imzaladı.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ise Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması ve ardından AB Konseyi'nin tüm Birlik adına yazılı bir karar ile kabul etmesi gerekiyor. AP'nin 29 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenecek Genel Kurul'da anlaşmayı oylaması bekleniyor.

Analistler, bugün yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'de yayılan virüse ilişkin haber akışının yanı sıra, ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerine odaklandığını belirtti.

