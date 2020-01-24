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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe hızlı yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,08 kazançla 424,57 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,32 yükselişle 13.564,67 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,32 artışla 7.606,70 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,97 primle 9.610,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 kazançla 6.044,81 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,28 yükselerek 24.010,91 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,14 kazançla 1,3138, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,11 kayıpla 1,1044 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentileri aşması ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu açıklamasının ardından piyasaların pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI Almanya'da 45,2'ye, Avro Bölgesi'nde 47,8'e yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmadığını anımsatan analistler, ECB'nin para politikaları ile ilgili stratejik gözden geçirmenin başladığını duyurduğunu ifade etti.

Öte yandan dün İngiltere'nin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarının, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından bugün Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de anlaşmayı imzaladı.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ise Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması ve ardından AB Konseyi'nin tüm Birlik adına yazılı bir karar ile kabul etmesi gerekiyor. AP'nin 29 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenecek Genel Kurul'da anlaşmayı oylaması bekleniyor.

Analistler, bugün yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'de yayılan virüse ilişkin haber akışının yanı sıra, ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerine odaklandığını belirtti.

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