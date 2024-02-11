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  4. Avrupa'da 4. sırada: Türkiye organik ürün ihracatında 1 milyar dolar sınırını aştı

Avrupa'da 4. sırada: Türkiye organik ürün ihracatında 1 milyar dolar sınırını aştı

11.02.2024 10:36 | Son Güncelleme:
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Kuru, taze ve dondurulmuş meyveler ve pamuk başta olmak üzere 268 farklı üründe 1,6 milyon ton organik üretim gerçekleştiren Türkiye, bu ürünlerin ihracatından elde ettiği döviz gelirinde 1 milyar doları aştı. Hedef 2 milyar dolar...

Avrupa'da 4. sırada: Türkiye organik ürün ihracatında 1 milyar dolar sınırını aştı

AB’nin Yeşil Mutabakat hedefleriyle organik ürün pazarının önemli ölçüde büyüyeceğini öngören ihracatçılar uluslararası fuarlardaki tanıtımlara ağırlık verdi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Ürün çeşitliliğimizi her geçen gün artırıyoruz. Organik ürün ihracatımız 1 milyar doları aştı. Hedefimiz organik ürün ihracatımızı ilk etapta 1,5 milyar, daha sonra 2 milyar dolara çıkarmak” dedi.

Kimyasal gübre ve ilaç kullanılmayan organik sertifikalı ürünlerde 1,6 milyon tonluk üretimle yıllık 1 milyar dolar ihracat sınırını geride bırakan Türkiye, dünya genelinde yaygınlaşan yeşil tarım hareketi sayesinde organik ürünlerden 1,5 milyar dolarlık döviz getirisi elde etmeyi hedefliyor. Kuru meyvelerden zeytinyağına, hububattan pamuğa 268 farklı ürünü 311 bin hektar arazide organik olarak gerçekleştiren Türkiye, yaklaşık 53 bin organik ürün çiftçisiyle Avrupa’da 4. sırada yer alıyor.

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AB, ABD ve Uzak Doğu gibi ülkelerin yeşil tarım projeleriyle organik sektörlerini büyütme hedefi koymasıyla pazarın hızla büyüyeceğini öngören ihracatçılar, uluslararası fuarlarda etkinliğini artırıyor. Organik ürünlerde dünyanın en büyük buluşma noktası olarak gösterilen Almanya’daki BioFach Fuarı için hazırlıklarını tamamlayan ihracatçılar, 13-16 Şubat tarihleri arasında Nürnberg’de organize edilecek fuardan yeni bağlantılarla dönmeyi planlıyor. Ege İhracatçı Birliklerinin 2024 Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirdiği BioFach Fuarında toplam 37 Türk firması, ürün ve projelerini tanıtarak yeşil tarım alanındaki iddialarını yansıtacak.

SADECE ORGANİK SATAN SÜPERMARKETLER

Ege İhracatçı Birlikleri olarak organik ürün ihracatında koordinatör birlik olduklarını, Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 75’inin Ege Bölgesi’nden yapıldığını dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, 1980’li yıllarda kuru meyveyle başlayan organik ürün hikayesinin günümüzde çok farklı sektörlerde yapılan yatırımlarla kartopu gibi büyüdüğünü vurguladı.

AVRUPA'DA 4. SIRADA

Türkiye’nin tarımdaki potansiyelini organik alanda da kullandığını aktaran Işık, "Bizim ülkemiz bu konuda çok tecrübe kazandı. Şu anda çiftçi sayımızla Avrupa’nın 4, dünyanın 13. ülkesiyiz. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Dünya ticaretinde organik tarım pazarının 125 milyar doları aştığını, Avrupa’da sadece organik ürün satan süpermarketlerin oluştuğunu, Türkiye’de de marketlerde organik reyonlar oluşmaya başladığını aktaran Işık, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ana ürünleri olan üzüm, incir ve kayısıda hem üretim hem ihracatta lider durumdayız. 268 çeşit ürünümüz var. Kuru meyvenin yanına taze sebze meyveleri dondurulmuş olarak ilave ettik. Kiraz, vişne ve fındıkta açık ara öndeyiz. Yağlı tohumlar, zeytinyağları, bakliyat ve hububat gibi ürünlerle çeşitliliğimizi her geçen gün artırıyoruz. 1 milyar dolar civarında ihracatımız var. Gıda ihracatımız 500-600 milyon dolar civarında, pamuk ve organik tekstilde 500 milyon dolara yakın seviyede. Dolayısıyla biz 1 milyar dolar rakamını geride bıraktık. Şu anki hedefimiz 1,5 milyar dolara ulaşmak.”

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracat organik ürün
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