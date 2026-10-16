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Avrupa'da doğal gaz fiyatları Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı üzerinden deniz taşımacılığında aksamaların sürmesi ve ısıtma sezonu öncesinde arz görünümüne ilişkin endişelerin etkisiyle 88,1 avroya yükselerek Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı, geçen hafta cuma gününü 81,43 avrodan tamamladı.

Fiyatlar, bugün saat 15.13'te cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 8,2 artarak 88,1 avroya çıktı. Böylece, Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Hürmüz Boğazı'nda artan tanker saldırıları ve tırmanan bölgesel gerilimin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırmasıyla doğal gaz fiyatları pazartesi günü megavatsaat başına 86 avroya ulaşmıştı.

Salı günü megavatsaat başına 87,22 avroya kadar çıkan fiyatlar hafta boyunca bu seviyeleri korudu.

AVRUPA'NIN GAZ STOKLARI BEŞ YILLIK ORTALAMANIN ALTINDA

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 74,1 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 83,04 seviyesindeydi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, ING Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, Avrupa'nın ısıtma sezonuna düşük stok seviyeleriyle girdiğini belirterek, Basra Körfezi kaynaklı LNG akışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 80 düşük kaldığını ifade etti.

Patterson, petrol sevkiyatlarında kısmi toparlanma görülmesine karşın LNG akışlarında benzer bir iyileşme yaşanmadığına dikkati çekerek, Basra Körfezi kaynaklı LNG arzının kuzey yarımkürede kış mevsiminin önemli bir bölümünde küresel piyasalara sınırlı miktarda ulaşabileceğini aktardı.

Avrupa'daki doğal gaz stoklarının beş yıllık ortalamanın altında kalmasının da fiyatları desteklediğine işaret eden Patterson, Almanya hükümetinin devlet kontrolündeki SEFE şirketinden 15 Aralık'a kadar ilave 8 teravatsaat doğal gaz satın alarak depolamasını istediğini kaydetti.

ASYA VE AVRUPA ARASINDA LNG REKABETİ YOĞUNLAŞABİLİR

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı aksamaları, Avrupa'nın doğal gaz stoklarını yenilemesini zorlaştırırken Orta Doğu kaynaklı LNG arzındaki düşüş küresel piyasadaki sıkışıklığı derinleştiriyor.

Patterson, kış boyunca Asya ve Avrupa'nın mevcut LNG kargoları için rekabet etmeyi sürdüreceğini, düşük stok seviyeleri nedeniyle Avrupa'nın yeni arz kesintileri ve soğuk hava koşullarında fiyat sıçramalarına karşı hassas kalabileceğini vurguladı.

ING, Avrupa'da referans doğal gaz fiyatı TTF'nin 2026-2027 kış döneminde megavatsaat başına ortalama 73 avro olmasını bekliyor. Banka, önceki tahminini 65 avro olarak açıklamıştı. ING'nin değerlendirmesine göre, Basra Körfezi kaynaklı arzın normalleşmesi ve ABD'nin LNG ihracat kapasitesindeki artışla birlikte fiyatlarda 2027'nin ikinci çeyreğinden itibaren belirgin bir düşüş yaşanabilir.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Avrupa
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