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Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftayı yükselişle tamamladı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığa ilişkin belirsizliklerin etkisiyle haftayı yükselişle kapattı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftayı yükselişle tamamladı

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı geçen hafta cuma gününü 66,98 avrodan tamamlamıştı.

Fiyatlar, bugün saat 15.44 itibarıyla geçen hafta cuma günkü kapanışa göre yüzde 6,12 artarak 71,08 avroya yükseldi.

Doğal gaz fiyatları pazartesi günü 69 avronun üzerine çıkarak Ocak 2023'ten bu yanaki en yüksek seviyeyi görmüştü.

Orta Doğu'da bu hafta yeniden tırmanan gerilim, enerji arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken, Avrupa doğal gaz piyasasındaki yükseliş eğiliminin üst üste dördüncü haftaya taşınmasına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşını sona erdirmeyi değerlendirdiğine yönelik iddialar piyasalardaki yükselişi sınırlasa da Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlik sürüyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'a karşı bölgede konuşlandırılan ABD askerlerinin görev süresini uzattığı öne sürülürken, CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD güçleri Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının çatışmalar öncesindeki seviyelere yakın miktarlarda sürmesini sağladı.

ABD'li yetkililer, İran güçlerinin askeri kapasitesini hızla yeniden inşa etme kabiliyeti gösterdiğini ve bu nedenle Tahran üzerindeki taarruz baskısının sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Yetkililer, gelecek günlerde Hürmüz Boğazı çevresinde yeni saldırıların gerçekleşebileceğini de ifade etti.

Bölgede deniz taşımacılığına ilişkin belirsizliğin sürmesi, Körfez ülkelerinden Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarına yönelik endişeleri artırırken, Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki stokların yenilenme hızını da olumsuz etkiliyor.

ASYA'DA LNG TALEBİ AVRUPA İÇİN REKABETİ ARTIRIYOR

Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar küresel LNG piyasasında arz rekabetini de artırıyor.

Katar'dan uzun vadeli tedarik kapsamında yapılması planlanan ancak Basra Körfezi'nden çıkamayan LNG sevkiyatlarının yerine spot piyasadan arz arayan Güney Asyalı alıcılar, Asya'daki talebi destekliyor.

Güney Kore, Hindistan, Tayvan ve Bangladeş'teki kamu hizmeti şirketlerinin ekim ve kasım aylarında teslim edilmek üzere spot LNG kargoları almak için ihaleler düzenlediği belirtiliyor.

Asya'daki bu ek talep, sınırlı LNG arzı için Avrupa ile Asyalı alıcılar arasındaki rekabeti artırarak Avrupa doğal gaz piyasasında fiyat baskısının güçlenmesine yol açabilecek unsurlar arasında öne çıkıyor.

KIŞ ÖNCESİ STOKLAR DÜŞÜK SEVİYEDE

Avrupa'nın yaklaşan kış sezonu öncesindeki doğal gaz stoklarının geçen yıllara kıyasla düşük seviyede bulunması, soğuk aylarda arz ve fiyat baskısının artabileceğine ilişkin endişeleri güçlendiriyor.

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 65,85 seviyesinde. Avrupa'nın doğal gaz stokları geçen yıl 4 Eylül'de yüzde 78,5, 2024'te yüzde 92,5 ve 2023'te yüzde 93 seviyesinde bulunuyordu.

Analistlere göre, LNG arzında yaşanabilecek yeni aksamalar, Avrupa ile Asyalı alıcılar arasındaki rekabetin artması ve stokların düşük seyretmesi, gelecek dönemde doğal gaz fiyatlarında daha sert yükselişlerin görülmesi riskini artırıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Avrupa
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