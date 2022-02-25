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Avrupa'da fiyatlar yüzde 60 arttı! Türkiye'de doğal gaz fiyatları ne olacak?

25.02.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 60'dan fazla artış kaydetti. Vatandaşlar Türkiye'deki doğal gaz fiyatları ve tedariki konusunda AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız açıklamalarda bulundu. Altunyaldız, doğal gaz tedariki konusunda Türkiye'nin bir sorun yaşamayacağını belirterek, "Ülkemizin bu anlamda enerji tedarik güvenliğinde bir risk oluşacağını beklemiyoruz" dedi.

Avrupa'da fiyatlar yüzde 60 arttı! Türkiye'de doğal gaz fiyatları ne olacak?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra küresel doğalgaz fiyatları fırladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Konya'da düzenlenen, Türkiye'deki iklim değişikliği ve alınacak önlemlerin konuşulduğu 'İklim Şurası'na katılan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri hareketin ardından Türkiye'nin doğal gaz sıkıntısı yaşayıp yaşamayacağı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

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'TASVİP ETMİYORUZ, ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Doğal gaz tedariki konusunda sorun yaşanmayacağını belirten Ziya Altunyaldız, şöyle konuştu:

"Özellikle enerjideki tedarik güvenliğimizi temin etmek için pek çok unsuru bir araya getirdik. Bir anlamda önemli bir kombinasyonla parametreleri entegre etme çalışması yaptık. Bir taraftan boru hatlarıyla, bir taraftan LNC (sıvılaştırılmış doğal gaz), yani gemilerle enerji taşımalarıyla, diğer yandan doğal gaz depolama çalışmalarımızla ayrıca hem karada hem de deniz üzerinde kurduğumuz dönüşüm santrallerimizle, tedarik güvenliğimizi temin etmek adına önemli çalışmalar yaptık. Tedarik güvenliğimizi sadece araçlarla çeşitliliği sağlamak değil; ülke çeşitliliğini de sağlamış olduk. Ülkemizin bu anlamda enerji tedarik güvenliğinde bir risk oluşacağını beklemiyoruz. Tabii ki bütün bunlar, küresel anlamdaki her şeyi doğrudan etkileyecek şeyler. Asla tasvip etmiyoruz. Küresel dünyanın bu sorunu; Birleşmiş Miletler kuralları çerçevesinde ve tüm ülkelerin kendi alanlarını koruyacak şekilde çözüm bulmalarını bekliyoruz."

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'GÜCÜMÜZÜ YÜZDE 50'LERİN ÜZERİNE TAŞIDIK'

Yenilenebilir enerji kaynakların önemine de vurgu yapan Altunyaldız, "Enerji, pandemiyle birlikte küresel tedarik zincirindeki kırılmayla son dönemde tüm dünyada önemli miktarlarda artışlar kaydetti. Enerji, küresel konjonktürden en çok etkilenen konulardan ve tedarik güvenliğinde en çok etkilenen unsurlardan birisidir. Bu bakımdan enerji, üretimi doğrudan etkiliyor. İstihdamı ve ihracatı etkiliyor. Bir anlamda enerjisiz hayatı idame ettirmek mümkün değil. O yüzden enerjinin çeşitlenmesi, özellikle ülkeler arasından, yerel kaynaklardan mümkün olduğunca arttırılması son derece kıymetli. Ülkemiz bu anlamda fosil yakıtlardan, yenilenebilir kaynaklara dönüşme noktasında çok önemli bir stratejik yaklaşımla önemli hamleler yaptı. Küresel gelişmelerden en az etkilenme adına, yenilenebilir kurulu gücümüzü yüzde 50'lerin üzerine taşıdık. Ancak bütün bunlarla birlikte fosil yakıtların varlığı hala devam ediyor mu? Evet, ediyor. Fosil yakıtları hala bir süre kullanmaya devam edecek miyiz? Evet, edeceğiz. Bunlardan küresel dünyayla birlikte etkilenmek mümkün mü? Evet, mümkün. Türkiye bu anlamda, en az etkilenmek için elinden geleni ülke olarak yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki hiç etkilenmemek gibi bir seçenek yok" diye konuştu.

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AVRUPA'DA GAZ FİYATLARI RUSYA'NIN OPERASYONUYLA YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE ARTTI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 60'dan fazla artış kaydetti.

Doğal gaz fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunun gaz tedarikine yönelik endişeleri artırması nedeniyle yükseliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor. (DHA)

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