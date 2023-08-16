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Avrupa'da pek çok ülke bu sistemi uyguluyor! Türkiye'ye de mi geliyor? Gelire ve araca göre ceza gündemde...

16.08.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi sisteminde modernleşme konusu gündemde yer alırken trafik başta olmak üzere para cezalarının gelirlere orantılılığının masaya yatırıldığı kaydedildi. Trafik cezalarının araç bedeline endekslenebileceği aktarıldı. Şu anda hız sınırını ihlal eden araç bedelinin 500 bin-5 milyon TL olması fark etmeksizin 915 TL ceza kesiliyor. Aynı şekilde vergi usul cezasında da küçük işletmeyle büyük işletmeye aynı tarife uygulanıyor. Cezalardaki bu eşitliğin caydırıcılığı azalttığı ifade ediliyor.

Avrupa'da pek çok ülke bu sistemi uyguluyor! Türkiye'ye de mi geliyor? Gelire ve araca göre ceza gündemde...

Avrupa'daki bazı ülkelerin uyguladığı 'gelire göre ceza' sisteminin gündeme geldiği kaydedildi. Vergi sisteminde modernleşme konusu hükümet tarafından ele alınırken para cezalarının da gelire orantılı olarak belirlenmesi konusunun masaya geldiği aktarıldı. Peki, Avrupa'da uygulanan bu sistem Türkiye'ye de mi gelecek?

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; trafik cezaları başta olmak üzere para cezalarının gelire orantılı olarak belirlenmesi tartışılmaya başlandı. Düzenlemeyle geliri düşük olana düşük, geliri yüksek olana da yüksek tutarda ceza kesilmesi öngörülüyor. Benzer şekilde trafik cezalarının araç bedeline endekslenebileceği de masadaki konular arasında yer alıyor.

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"TÜRKİYE'DE DE BU SİSTEMİN HAYATA GEÇİRİLMESİ ZOR DEĞİL"

Yüksek ve düşük gelirliler arasındaki ceza eşitsizliğinin önüne geçilmesi amacıyla planlanan bu gelişmeyle alakalı üst düzey kaynaklar "Avrupa’da birçok ülke gelire oranlı ceza sistemi uyguluyor. Türkiye’de de bu sistemin hayata geçirilmesi zor değil." dedi.

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"CEZALARIN CAYDIRICILIĞINI TARTIŞMAYA AÇIYOR"

Öte yandan üst düzey kaynaklar "Kırmızı ışıkta geçen ya da hız ihlali yapan 500 bin liralık bir aracın sahibi de 5 milyonluk aracın sahibi de yaklaşık 1000 TL para cezası ödüyor. Bu da cezaların caydırıcılığını tartışmaya açıyor. Yine aynı şekilde küçük bir işletme ile büyük ölçekli bir işletme vergi usul cezasında aynı cezayı alıyor. Bazı alanlarda yapısal reformlar yapılarak bunların önüne geçilebilir" açıklamasını yaptı.

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ÇOK SAYIDA ÜLKEDE BU SİSTEM UYGULANIYOR

Gündeme gelen sistem pek çok ülkede uygulanıyor. İngiltere, İsviçre ve Finlandiya gibi ülkelerde bazı cezalar ihlali yapan kişinin gelir seviyesine göre belirleniyor. Buna göre İngiltere'de; otoyolda hız sınırını aşan kişiye, haftalık gelirinin 1,5 katı kadar ceza yazılıyor. Finlandiya'da da geçen aylarda iş insanı Anders Wiklof'a 50 km hız sınırı olan yolda aracıyla 82 km hızla gittiği için yaklaşık 121 bin euro trafik cezası yazılmıştı. Bu iş insanı 2018 yılında 63.680 euro para cezasına çaptırılmıştı ve 2013 yılında da 95 bin euro ödemek durumunda kalmıştı. Avrupa'da uygulanan bu sistemin Türkiye'de hayata geçip geçmeyeceği ise merak konusu.

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