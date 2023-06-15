Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı! 8 toplantıda aynı karar: Yüzde 4,25...

Avrupa Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Banka, gecelik mevduat faizini yüzde 3,50'ye, refinansman faizini yüzde 4'e, marjinal fonlama faizini yüzde 4,25'e yükseltti.

Böylece banka yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz artış döngüsüne 8. toplantıda da devam etti.

ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADILAR

ECB, enflasyonun uzun süre daha yüksek kalacağını belirterek 2023 için enflasyon tahminini yüzde 5,3'ten yüzde 5,4'e yükseltti. 2024 beklentisi ise yüzde 2,9'dan yüzde 3'e çıktı.

BÜYÜME TAHMİNİNE REVİZE

Büyüme tahminleri ise düşürüldü. 2023 tahmini yüzde 1'den yüzde 0,9'a, 2024 beklentisi ise yüzde 1,7'dan yüzde 1,5'e geriledi.



