Önce Fed şimdi Avrupa Merkez Bankası! Faizi 25 baz puan arttırdılar: 9'uncu kez 'sıkılaşmaya devam'

Dün akşam ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklanmış ve 25 baz puan artışla yüzde 5,25-5,50 aralığına yükselen faizler 22 yılın zirvesini görmüştü. Bugün ise piyasaların yakından takip ettiği bir başka karar daha açıklandı. Euro Bölgesi'nde enflasyon hedef seviyelerin üzerindeki seyrini devam ettirirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) sıkılaştırma sürecinde yeni bir faiz artışı kararına imza attı.

ECB faizleri 25 baz puan artırdı. Ekonomistlerin beklentisi faizlerin 25 baz puan artırılması yönündeydi.

Haziran'da Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5,5 olarak ölçülmüştü.

Karar metninde enflasyonun çok uzun süre yüksek kalmasının beklendiği ifade edildi. Metinde gelecek kararların etkisiyle faizlerin yeteri kadar kısıtlayıcı olacağı da vurgulandı.Bazı rakamlar gevşeme belirtileri gösterse de, çekirdek enflasyonun genel olarak yüksek olmaya devam ettiğini ifade eden AMB, finansman koşullarının yeniden sıkılaştığını ve talebi giderek azalttığını, bunun da enflasyonu hedefe geri çekmede önemli bir faktör olduğunu söyledi.

EYLÜL İLE İLGİLİ NET BİR YÖNLENDİRME YAPILMADI

Piyasalar faiz kararında Eylül ayına ilişkin aradıkları net yönlendirmeyi bulamadı.

Karar metninde önümüzdeki döneme ilişkin olarak "Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefe zamanında geri dönmesini sağlamak için, gerekli olduğu sürece AMB'nin temel faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır. Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

EURO KURUNDA SON DURUM

Kararın ardından euro/dolar paritesi 1,1098'in üzerine yükselirken, yurt içinde ise euro/TL kuru 29,90 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.



