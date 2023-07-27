FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Önce Fed şimdi Avrupa Merkez Bankası! Faizi 25 baz puan arttırdılar: 9'uncu kez 'sıkılaşmaya devam'

Önce Fed şimdi Avrupa Merkez Bankası! Faizi 25 baz puan arttırdılar: 9'uncu kez 'sıkılaşmaya devam'

27.07.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası Fed'in ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) sıkılaştırma sürecine yeni faiz artışı kararıyla devam etti. Faizler 25 baz puan arttırıldı. Geçen yılın Temmuz ayından bu yana verilen 9'uncu artış kararı olurken, piyasalar Eylül ayına ilişkin aradıkları net yönlendirmeyi bulamadı.

Önce Fed şimdi Avrupa Merkez Bankası! Faizi 25 baz puan arttırdılar: 9'uncu kez 'sıkılaşmaya devam'

Dün akşam ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklanmış ve 25 baz puan artışla yüzde 5,25-5,50 aralığına yükselen faizler 22 yılın zirvesini görmüştü. Bugün ise piyasaların yakından takip ettiği bir başka karar daha açıklandı. Euro Bölgesi'nde enflasyon hedef seviyelerin üzerindeki seyrini devam ettirirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) sıkılaştırma sürecinde yeni bir faiz artışı kararına imza attı.

ECB faizleri 25 baz puan artırdı. Ekonomistlerin beklentisi faizlerin 25 baz puan artırılması yönündeydi.

Haziran'da Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5,5 olarak ölçülmüştü.

Karar metninde enflasyonun çok uzun süre yüksek kalmasının beklendiği ifade edildi. Metinde gelecek kararların etkisiyle faizlerin yeteri kadar kısıtlayıcı olacağı da vurgulandı.Bazı rakamlar gevşeme belirtileri gösterse de, çekirdek enflasyonun genel olarak yüksek olmaya devam ettiğini ifade eden AMB, finansman koşullarının yeniden sıkılaştığını ve talebi giderek azalttığını, bunun da enflasyonu hedefe geri çekmede önemli bir faktör olduğunu söyledi.

iStock-1506287488

EYLÜL İLE İLGİLİ NET BİR YÖNLENDİRME YAPILMADI

Piyasalar faiz kararında Eylül ayına ilişkin aradıkları net yönlendirmeyi bulamadı.

Karar metninde önümüzdeki döneme ilişkin olarak "Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefe zamanında geri dönmesini sağlamak için, gerekli olduğu sürece AMB'nin temel faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır. Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

EURO KURUNDA SON DURUM

Kararın ardından euro/dolar paritesi 1,1098'in üzerine yükselirken, yurt içinde ise euro/TL kuru 29,90 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor! 435 milyon dolar daha...Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor! 435 milyon dolar daha...
KKM'de bir ilk! Kritik seviyenin üzerine çıktıKKM'de bir ilk! Kritik seviyenin üzerine çıktı
Merkez Bankası enflasyon raporunda dikkat çeken veriMerkez Bankası enflasyon raporunda dikkat çeken veri

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.