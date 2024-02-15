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Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon beklentisi

15.02.2024 12:04 | Son Güncelleme:
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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, "Mevcut faiz oranları seviyesi yeterince uzun süre sürdürüldüğü takdirde enflasyonun yüzde 2 orta vadeli hedefimize zamanında dönmesine önemli katkı sağlayacak." dedi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon beklentisi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun hedefe doğru gerilediğini, ancak yüzde 2'lik hedefin yakalanmasından emin olmak için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını söyledi. Lagarde, enflasyonun ocak ayında yüzde 2,8'e gerilediğini hatırlatarak, çekirdek enflasyonun kademeli olarak düştüğünü ifade etti.

Lagarde, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesinin Parasal Diyalog başlıklı oturumunda konuştu.

Euro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetin 2023'te zayıf seyrettiğini ve reel büyümenin son çeyrekte durgunlaştığını anımsatan Lagarde, faaliyetteki zayıflığın, inşaat, üretim ve hizmetlere kadar uzanan çeşitli sektörlere yayıldığını, ancak ileriye dönük bazı göstergelerin bu yıl bir toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.

Ücret artışının güçlü olmaya devam ettiğini anlatan Lagarde, bunun yansıması olarak ücretlerin gelecek çeyreklerde enflasyon dinamiklerinde giderek daha önemli bir etken haline gelmesini beklediklerini söyledi.

Lagarde, son verilerin genel olarak enflasyondaki düşüş sürecini doğruladığını, geçmişteki yukarı yönlü şokların etkisinin azaldığını ve sıkı finansman koşullarının enflasyonu aşağı çekmeye yardımcı olmasıyla 2024'te enflasyonun kademeli olarak daha da aşağıya inmesini beklediklerini vurguladı.

ECB'nin aralık ayı toplantısında temel politika faiz oranlarını değiştirmediğini anımsatan Lagarde, "Mevcut faiz oranları seviyesi yeterince uzun süre sürdürüldüğü takdirde enflasyonun yüzde 2 orta vadeli hedefimize zamanında dönmesine önemli katkı sağlayacak. Enflasyondaki düşüş sürecinin devam etmesi bekleniyor." dedi.

Avro Bölgesinin sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmasından emin olmak istediklerini ve bunun için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını söyleyen Lagarde, ECB'nin para politikasında enflasyon görünümünü ve enflasyonun ana dinamiklerini dikkate alan bir yaklaşım sergileyeceğini anlattı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Enflasyon Avrupa Merkez Bankası
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