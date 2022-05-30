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Avrupa'nın en büyük ekonomisini enflasyon vurdu! Almanya'dan tarihi zirve...

30.05.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon mayıs ayında yüzde 8.7 ile yeni rekor kırdı. İspanya'da da enflasyon tarihi zirveyi görürken, yarın ise Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamları açıklanacak.

Avrupa'nın en büyük ekonomisini enflasyon vurdu! Almanya'dan tarihi zirve...

Almanya'da mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,7'e yükselerek yeni bir rekora imza attı. Enerji ve gıda maliyetlerindeki artış enflasyonu tetikledi.

Enflasyon verisi kritik AMB kararının 10 gün öncesinde geldi. AMB yetkililerinin geniş ölçekli varlık alım programının sona erdiğini açıklaması ve 10 yıldan uzun süre sonra temmuzda ilk faiz artışı için sinyal vermesi bekleniyor.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner fiyat artışlarına karşı mücadelenin birinci öncelikleri olduğunu belirtmişti. Bir basın toplantısında konuşan Lindner "Enflasyon en büyük ekonomik risk. Ekonomik krizle sonuçlanmaması için enflasyonla mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

EURO BÖLGESİ ENFLASYONU BEKLENİYOR

AMB yetkilileri başta Başkan Lagarde olmak üzere benzer endişelerini dile getirmişti.

AMB'nin Haziran toplantısında yeni ekonomik projeksiyonlar da açıklanacak. 2023 ve 2024 yılı için enflasyon projeksiyonlarının yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalması bekleniyor.

Euro Bölgesi enflasyon verisi ise yarın açıklanacak.

Bugün erken saatlerde açıklanan İspanya enflasyon verisi de yüzde 8.5 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşerek yeni rekor kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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