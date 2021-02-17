Avrupa otomobil piyasasına korona darbesi

Ocak ayında, Avrupa Birliği çapında satışlar bir önceki aya oranla dörtte bir azaldı.Avrupa otomobil piyasasında, özellikle koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıldan bu yana yaşanan kötü gidişat 2021'de de devam ediyor. Sektörün en önemli lobi organizasyonlarından Acea'nın (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği) açıkladığı rakamlara göre, Avrupa Birliği (AB) çapında, geçen ocak ayında 726 bin 491 araca ruhsat verildi. Bu da bir önceki aya, yani Aralık 2020'ye göre yüzde 24'lük bir düşüşe tekabül ediyor.

Almanya'da Federal Otomotiv Dairesi (KBA), daha önce yaptığı açıklamada Ocak 2021'de yeni ruhsat verilen araç sayısının bir önceki aya kıyasla üçte bir azaldığını duyurmuş, buna neden olarak da bir yandan pandemi kısıtlamalarını, diğer yandan ise yeni yılla birlikte, Federal hükümetin konjonktürü iyileştirmek için devreye soktuğu indirimli katma değer vergisi uygulamasının sona ermiş olmasını göstermişti.

Avrupa'nın diğer ülkelerinde durum

Diğer Avrupa ülkelerinden İspanya'da otomobil satışları yarı yarıya azalırken İtalya'da yüzde 14'lük bir düşüş kaydedildi. Sektördeki olumsuzluktan en az etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da aynı dönemde sadece yüzde 5,8'lik bir düşüş yaşandı. İsveç'teki otomobil satışları ise, diğer ülkelerin aksine ocak ayında yüzde 22,5 oranında arttı. Acea verilerine göre AB içinde sadece Fransa ve İsveç‘te, otomobil satışları, yüzde üzerinden çift haneli rakamlarda düşüş göstermedi.