Avrupa'yı karanlık korkusu sardı! 'Çin düğmeye basarsa' endişesi arttı: Gizli kapatma anahtarı bulundu

Portekiz ve İspanya başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi ani elektrik kesintisi sebebiyle onlarca saat karanlığa gömülmüştü. Havalimanında uçuşlar aksadı, trafikte kargaşa oldu ve bankacılık sisteminde yaşanan sorun nedeniyle ekonomi de etkilendi. Bu kaosların yaşanmasının üstünden henüz çok geçmemişken Avrupa yeni bir korkuyla karşı karşıya kaldı. İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, Amerikan güneş enerjisi çiftliklerindeki Çin yapımı parçalara yerleştirilmiş "kapatma anahtarları" keşfedildi.

AVRUPA'DA ÇİN ENDİŞESİ

Bu durum, Pekin'in ABD, İngiltere ve Avrupa genelindeki tedarikleri manipüle edebileceği veya şebekeleri "fiziksel müdahaleyle yok edebileceği" endişelerini artırdı.

Güncelleme ve bakım için uzaktan erişime izin verecek şekilde üretilen cihazlar, kamu hizmetleri şirketleri tarafından geniş güvenlik önlemlerine tabi tutuluyor.

UZAKTAN ERİŞİMLE KARANLIĞA GÖMÜLEBİLİRLER

NTV'nin Reuters'a dayandırdığı habere göre iki kaynak, ABD'li uzmanların güvenlik sorunlarını kontrol etmek amacıyla şebekeye bağlı ekipmanları sökerken bazı güneş panellerinde listelenmeyen sahte iletişim cihazları bulduklarını aktardı.

Bu cihazların güvenlik duvarlarını aşmak, invertörleri uzaktan kapatmak veya ayarlarını değiştirmek için kullanılması enerji altyapısına zarar verebilir ve elektrik kesintilerine neden olabilir.

"ŞEBEKE YOK EDİLEBİLİR"

Kaynaklardan biri, "Bu, şebekeyi fiziksel olarak yok etmenin yerleşik bir yolu olduğu anlamına geliyor" dedi.

Güneş panellerinde Çin de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde üretilen parçalar kullanılıyor.

Keşif, yenilenebilir enerji sistemlerinin Çin yapımı parçalara bağımlı olması nedeniyle Pekin'in Batı dünyasındaki elektrik şebekelerinde tahribat yaratabileceği yönünde korkuları artırdı.