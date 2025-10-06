Avukat Serdar Öktem kimdir? Silahla saldırıda öldürülen Serdar Öktem kimin avukatı? İşte biyografisi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davadan dosyaları ayrılan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi’nde silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serdar Öktem hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Açıklamada, "Bugün Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Serdar Öktem, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kısa süreli tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmuş ve tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.
Avukat Serdar Öktem, özellikle ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, şirketler hukuku, fikri sınai haklar hukuku, gayrimenkul hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku ve ticaret hukuku alanlarında ve uygulamalarının içerinde yıllardır çalışmalar sürdürdü.
Eğitim:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Hukuk Fakültesi (Lisans)
Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans)
Yabancı Dil:
İngilizce
İyi Düzey
Almanca
Orta Düzey
