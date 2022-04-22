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AVVA İlkbahar-Yaz Koleksiyonuyla “Baştan Yaz”

22.04.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özlem duyduğumuz o yaz geldi! Bu sezon her şeyi baştan yazma zamanı… Kuralları, renkleri, dansı ve aşkı AVVA ile “Baştan Yaz”

AVVA İlkbahar-Yaz Koleksiyonuyla “Baştan Yaz”

Bu Yaz stili baştan yazıyoruz…

Avva İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonuyla alışıla gelmiş kalıplardan ve renklerden uzaklaşıyoruz.
Sezonda AVVA erkeğinin gardırobuna; kolay hareket etme imkânı sağlayan oversize ve yuvarlak kesimli parçalar ile slim fit algısını değiştiren kalıplar giriyor. Koleksiyon ilhamını, Anadolu mirasımızda yer alan; şile bezi, buldan bezi, dastar bezi kumaşlarından alırken; Doğayla uyumlu kil ve su bazlı boyalar, doğa dostu ürünlerle birleşiyor.

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Bu Yaz renkleri baştan yazıyoruz…

Sezonu domine eden renkler arasında; yanık turuncu, pembe, koyu sarı ve yumuşak kahve tonları bulunuyor. Pastel ve nude tonların iddiası koleksiyondaki hafif parçalarda görülüyor.

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Bu Yaz kuralları baştan yazıyoruz…

Sezonda yer alan tasarım parçalar kendi içerisinde kolay kombinlenebilme imkanı sunuyor. Yazın vazgeçilmezi keten gömlekler, klasikleşmiş polo yaka t-shirtler, canlı renk alternatifleriyle jakarlı trikolar ve iddialı desenleriyle hafif gömlekler; beli lastikli pantolonlar ve denim şortlarla kombinlenirken, smart casual stile sahip AVVA erkeğini kendine özgü ve güvenli bir görünüm ile birleştiriyor.

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Bu Yaz dansı ve aşkı baştan yaz…

Bu Yaz hayal ettiğin her şeyi Baştan Yaz! AVVA ile yeni bir sen yaz.

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