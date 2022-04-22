AVVA İlkbahar-Yaz Koleksiyonuyla “Baştan Yaz”

Bu Yaz stili baştan yazıyoruz…

Avva İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonuyla alışıla gelmiş kalıplardan ve renklerden uzaklaşıyoruz.

Sezonda AVVA erkeğinin gardırobuna; kolay hareket etme imkânı sağlayan oversize ve yuvarlak kesimli parçalar ile slim fit algısını değiştiren kalıplar giriyor. Koleksiyon ilhamını, Anadolu mirasımızda yer alan; şile bezi, buldan bezi, dastar bezi kumaşlarından alırken; Doğayla uyumlu kil ve su bazlı boyalar, doğa dostu ürünlerle birleşiyor.

Bu Yaz renkleri baştan yazıyoruz…

Sezonu domine eden renkler arasında; yanık turuncu, pembe, koyu sarı ve yumuşak kahve tonları bulunuyor. Pastel ve nude tonların iddiası koleksiyondaki hafif parçalarda görülüyor.

Bu Yaz kuralları baştan yazıyoruz…

Sezonda yer alan tasarım parçalar kendi içerisinde kolay kombinlenebilme imkanı sunuyor. Yazın vazgeçilmezi keten gömlekler, klasikleşmiş polo yaka t-shirtler, canlı renk alternatifleriyle jakarlı trikolar ve iddialı desenleriyle hafif gömlekler; beli lastikli pantolonlar ve denim şortlarla kombinlenirken, smart casual stile sahip AVVA erkeğini kendine özgü ve güvenli bir görünüm ile birleştiriyor.

Bu Yaz dansı ve aşkı baştan yaz…

Bu Yaz hayal ettiğin her şeyi Baştan Yaz! AVVA ile yeni bir sen yaz.

