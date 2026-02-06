Ay Sonu Hesaplarını Altüst Eden Küçük Harcamalar

Küçük gibi duran ama aylık bütçeyi etkileyen o harcamalar neler? Kendilerini ay içinde belli etmeseler de, küçük tutarlarıyla zaman içerisinde iyi bir gider tablosu oluşturan o minik harcamalara bir göz atalım mı?

1. Kahve alışkanlığı

Tek başına küçük görünse de kahve alışkanlığı özünde süreklidir. Günlük tekrar eden harcamalar en sinsi olanlardır. Ay sonunda toplamı fark edilenden çok daha büyüktür. Bu yüzden kahve alışkanlığını evde demlenen kahvelere çevirdiğinizde ekonominiz de rahatlayacaktır...

2. Yemek uygulamalarındaki servis ücretleri

Asıl fiyat değil, eklenen küçük tutarlar bütçeyi zorlar. Nasıl olsa az algısıyla uygulamadan verdiğimiz siparişlerin servis ücretleri zamanla büyür ve artar... Ay boyunca biriktiğinde ciddi bir rakama dönüşür.

3. Kullanılmayan abonelikler

Aktif olmasa da karttan çekilmeye devam eden ve bir türlü kullanmadığınız bu abonelikler de bütçeyi şişirin. Görünmez olduğu için fark edilmez. Fark edilmediği sürece bütçeyi sessizce eritir. Bu yüzden kullanılmayan abonelikleri gözden geçirmekte fayda var!

4. Markette kasadayken eklenen anlık şeyler

Liste dışı alınan küçük ürünler plansızdır. Beyin kasada yorgunken bir şeyler eklemeye daha açıktır. Bu alışkanlık aylık harcamayı şişirebilir. Dikkatli olmak gerekir.

5. Kargo ücretleri

Ürüne değil sürece de para öderiz. Kargo ücretleri tek tek önemsiz görünseler de sık tekrarlandığında bütçede iz bırakırlar. Bu yüzden bir şey alırken kargo ücretine bakmayı ihmal etmeyin.

6. Dışarıdan su ve içecek almak

Evden çıkarken fark edilmeyen bir masraftır. Gün içinde tekrarlandığı için çarpan etkisi yaratır ve ay sonunda şaşırtıcı bir toplam çıkar. Eğer imkanınız varsa mataraya su koyabilirsiniz.

7. İndirimde diye alınan ürünler

İndirim, ihtiyaç algısını bozan bir şeydir. Aslında alınmayacak şeyler mantıklı görünmeye başlar ve ihtiyacımız olmayan şeyler alırız. Oysa harcanan para yine de paradır.

8. Uygulama içi satın alımlar

Dijital olduğu için gerçek para hissi yaratmasa da aslında bunlar da ciddi harcamalardır. Gerçek para hissi yaratmaması harcamayı kolaylaştırır. Kart ekstresinde fark edilir hale gelir.

9. Küçük ama sık şekilde yapılan online alışverişler

Küçük ama sık yapılan online alışverişler tek seferde değil, parça parça harcanır... Parçalı harcamalar zihinsel olarak hafife alınır. Toplamda ciddi bir bütçe yükü oluşturur.

10. "Son bir şey daha" harcamaları

Karar verildiği sanılır ama sınır aslında aşılır... Zihinsel yorgunluk kontrolü düşürür ve bu noktada yapılan küçük harcamalar aslında büyük fark yaratır.