Enflasyon Dönemlerinde Sabit Faizli Borçlanmanın Karlı Mantığı

Sabit faizli borçlanma nedir? Sabit faizli borçlanmanın karlı mantığı nasıl işler? Gelin birlikte enflasyon dönemlerinde bu borçlanma şekline bakalım!

Borcun reel değeri aşınır yani erir.

Enflasyon arttıkça satın alma gücü düşer. Sabit faizli bir borçta, geri ödeyeceğiniz ana para miktarı kağıt üzerinde aynı kalsa da, o paranın piyasadaki karşılığı azalır. Örneğin, bugün 100 birim borçlandığınızda bu parayla 100 ekmek alabiliyorsanız, %50 enflasyon olan bir yılın sonunda yine 100 birim ödersiniz; ancak o 100 birim artık sadece 66 ekmek alabiliyordur.

Maaş ve gelir artışı olurken borç sabit kalır.

Enflasyon dönemlerinde genellikle çalışan maaşları ve işletme gelirleri artış gösterir. Sabit faizli borcun taksitleri ise gelirinize oranla her geçen ay küçülmeye başlar. Bu noktada nakit akış avantajı devreye girer. Borca girdiğiniz ilk ay taksitler maaşınızın %40’ını kapsıyorsa, enflasyon kaynaklı maaş zamları sonrası bu oran %20’ye, ardından %10’a gerileyebilir. Bu durum, yaşam kalitenizi bozmadan borç ödemenizi sağlar.

Varlık değer artışı kaldıraç etkisi yaratır.

Sabit faizli borçla konut, otomobil, makine gibi bir varlık satın aldığınızda, varlığın fiyatı enflasyonla birlikte yükselirken borcunuz sabit kalır. Bu noktada örneğin, 1 milyon TL'lik bir evin 800 bin TL'sini sabit faizli krediyle aldığınızı düşünün. Evin fiyatı enflasyonla 2 milyon TL'ye çıktığında, sizin borcunuz hala 800 bin TL'dir. Aradaki muazzam değer artışı doğrudan sizin özkaynağınıza eklenir.

Negatif reel faiz fırsatı öne çıkar.

Eğer borçlandığınız sabit faiz oranı, güncel enflasyon oranının altındaysa negatif reel faiz ortamı oluşur. Bunun matematiksel mantığı da oldukça kolaydır. Örneğin, %30 sabit faizle borçlandınız ancak yıllık enflasyon %60 ise, reel olarak her yıl -%30 faizle yani aslında üzerine para alarak borçlanmış olursunuz.

Gelecekteki belirsizliğe karşı korunursunuz.

Değişken faizli borçlanmada, merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için faiz artırması durumunda taksitleriniz kontrolsüzce yükselebilir. Sabit faiz ise size bir maliyet tüneli sunar. Gelecekteki piyasa faizleri ne olursa olsun maliyetiniz değişmez, bu da finansal planlama yapmanızı kolaylaştırır.