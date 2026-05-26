Enflasyon Dönemlerinde Sabit Faizli Borçlanmanın Karlı Mantığı

Sabit faizli borçlanarak kar elde etmek mümkün mü? Tam olarak nasıl işliyor? Gelin birlikte enflasyon dönemlerinde çekilen sabit faizli borçlanmaya bakalım!

Borcun reel değeri aşınır yani erir.

Enflasyon arttıkça satın alma gücü düşer. Sabit faizli bir borçta, geri ödeyeceğiniz ana para miktarı kağıt üzerinde aynı kalsa da, o paranın piyasadaki karşılığı azalır. Örneğin, bugün 100 birim borçlandığınızda bu parayla 100 ekmek alabiliyorsanız, %50 enflasyon olan bir yılın sonunda yine 100 birim ödersiniz; ancak o 100 birim artık sadece 66 ekmek alabiliyordur.

Maaş ve gelir artışı olurken borç sabit kalır.

Enflasyon dönemlerinde genellikle çalışan maaşları ve işletme gelirleri artış gösterir. Sabit faizli borcun taksitleri ise gelirinize oranla her geçen ay küçülmeye başlar. Bu noktada nakit akış avantajı devreye girer. Borca girdiğiniz ilk ay taksitler maaşınızın %40’ını kapsıyorsa, enflasyon kaynaklı maaş zamları sonrası bu oran %20’ye, ardından %10’a gerileyebilir. Bu durum, yaşam kalitenizi bozmadan borç ödemenizi sağlar.

Varlık değer artışı kaldıraç etkisi yaratır.

Sabit faizli borçla konut, otomobil, makine gibi bir varlık satın aldığınızda, varlığın fiyatı enflasyonla birlikte yükselirken borcunuz sabit kalır. Bu noktada örneğin, 1 milyon TL'lik bir evin 800 bin TL'sini sabit faizli krediyle aldığınızı düşünün. Evin fiyatı enflasyonla 2 milyon TL'ye çıktığında, sizin borcunuz hala 800 bin TL'dir. Aradaki muazzam değer artışı doğrudan sizin özkaynağınıza eklenir.

Negatif reel faiz fırsatı öne çıkar.

Eğer borçlandığınız sabit faiz oranı, güncel enflasyon oranının altındaysa negatif reel faiz ortamı oluşur. Bunun matematiksel mantığı da oldukça kolaydır. Örneğin, %30 sabit faizle borçlandınız ancak yıllık enflasyon %60 ise, reel olarak her yıl -%30 faizle yani aslında üzerine para alarak borçlanmış olursunuz.

Gelecekteki belirsizliğe karşı korunursunuz.

Değişken faizli borçlanmada, merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için faiz artırması durumunda taksitleriniz kontrolsüzce yükselebilir. Sabit faiz ise size bir maliyet tüneli sunar. Gelecekteki piyasa faizleri ne olursa olsun maliyetiniz değişmez, bu da finansal planlama yapmanızı kolaylaştırır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

