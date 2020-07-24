Ayasofya parası nasıl alınır? İşte Ayasofya parası fiyatları!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Ayasofya parası ile ilgili bir açıklama geldi. 24 Temmuz’da ilk Cuma namazının kılınacağı ve yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya için özel bir para basıldı. Albayrak, Ayasofya hatıra parası ile tarihe bir not düşüldüğünü belirtti. 86 sene sonra tekrar ibadete açılan Ayasofya Camii için basılan özel paranın üzerinde Ayasofya silüeti ile beraber Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ifadesi bulunuyor. Şimdi vatandaşlar “Ayasofya parasını nereden alabilirim?” sorusunu soruyor.

Ayasofya parası kaç tane basıldı?

Ayasofya için basılan para üç tipten oluşuyor. Tedavüle girecek olan para 1 TL değerinde iken koleksiyonerlere yönelik Ayasofya için basılan özel para ise gümüş para ve bronz para şeklinde olacak. Açılış tarihine özel olarak koleksiyonerlere yönelik şekilde basılan Ayasofya parası gümüş olarak en fazla 5.000 adet, bronz olarak ise en fazla 10.000 adet şeklinde basıldı. 1 TL değerindeki Ayasofya parası Darphane Genel Müdürlüğü tarafından tedavüle sokulacak.

Ayasofya parası ne zaman satışa çıkacak?

Ayasofya parası ne kadar sorusu da vatandaşlar tarafından soruluyor. Ayasofya parası kaç TL sorusuna yanıt olarak gümüş ve bronz paraların fiyatları da açıklandı. Ayasofya parası fiyatları gümüş olan için 185 TL, bronz olan için ise 55 TL olarak belirlendi. 1 TL değerindeki ve üzerinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin bulunduğu tedavül para 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren piyasada olacak. Ayasofya hatıra parası olan gümüş ve bronz paralar da 24 Temmuz itibariyle satılacak.