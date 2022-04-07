Ayçiçeği ithalatında yeni gelişme! 2,5 ton ücretsiz dağıtıldı

Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği kriz sonrası ayçiçek yağı fiyatlarının artmasına neden oldu. Ayçiçek yağı fiyatları vatandaşın gündeminden düşmüyor.Bununla beraber üreticiye ithal ayçiçeği tohumuna karşı yerli tohuma yönlendirmek için devletten çiftçiye 2 buçuk ton hibrit tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı projesi çerçevesinde Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçiye yerli hibrit tohumu dağıtımı için tören düzenlendi. Üreticiyi ithal ayçiçeğinden kurtarmak için Süleymanpaşa ilçesinde çiftçilere 2 buçuk ton hibrit tohumu dağıtıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve diğer katılımcılar tarafından üreticilere tohumlar tek tek dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar 10 bin dekar alanda ekilecek.

"HER ŞEYİMİZİ YERLİ VE MİLLİ BİR ŞEKİLDE YAPMALIYIZ"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, “Aslında eskiler prensipleri koymuş. Her şeyi kendimizin yapması gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Bu dünyada yaşarken, başkasına muhtaç olmamak için birçok şeyi kendimiz yapmalıyız. Gıdanın önemi ne gösterdi bize? Bir pandemi, iki Ukrayna-Rusya krizi. Bu iki olay şu anda hepimizin yaşadığı bir durum. Gıdanın ne kadar önemli olduğunu, devletler ve ülkeler için ne kadar önem taşıdığını, başkalarına muhtaç ve bağımlı olmamanın ne kadar büyük bir özgürlük olduğunu ne kadar bir rahatlık olduğunu bize gösterdi. Biz de bu anlayışla her şeyimizi yerli ve milli bir şekilde yapmalıyız. Biz, bizden yardım bekleyenlere ürettiklerimizi zaten veriyoruz. Sadece ticari bir kaygı da gütmüyoruz” dedi.

