FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ayçiçek yağı fiyatları neden düşmedi? İşte sebebi

Ayçiçek yağı fiyatları neden düşmedi? İşte sebebi

27.01.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatı yükselirken fiyatı artan ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyordu. Dolar kurundaki artış yağ fiyatlarını yükseltmişti. Döviz kurundaki yavaşlama sonrası ayçiçek yağı fiyatlarının düşeceği beklentisi hayal oldu. Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç,"Ambalaj fiyatları 3 katın üzerinde bir artış gösterdi. 5 litre teneke ambalajdan bahsedersek 5 liralardan 15 liranın üzerine çıktı" açıklamasını yaptı.

Ayçiçek yağı fiyatları neden düşmedi? İşte sebebi

Türkiye’de 2021 yılında da ayçiçek yağı en fazla ithal edilen ürünler arasında yer aldı. Ayçiçek yağı fiyatlarının bu denli zamlanması dolara bağlı ithalat ve iç piyasada artan girdi maliyetlerinden kaynaklı olduğu belirtiliyor.

aycicek1

Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç, ayçiçek yağındaki fiyat artışlarının sebebini maliyet artışları gösterdi. Ambalaj fiyatlarının 3 katı üzerinde artış göstermesiyle birlikte, 5 litre teneke ambalajdan 15 liranın üzerine çıktı. Bu da ayçiçek yap fiyatlarının düşmemesinde önemli sebep oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Hangi ürünlerde KDV düşecek? Erdoğan açıkladı...Hangi ürünlerde KDV düşecek? Erdoğan açıkladı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Dominik macerası kısa sürdü

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Dominik macerası kısa sürdü

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçi maaşlarına ek zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçi maaşlarına ek zam açıklaması

Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

KDV değişikliğinde flaş gelişme! Gıda, sağlık, eğitimde düşüş geliyor…

KDV değişikliğinde flaş gelişme! Gıda, sağlık, eğitimde düşüş geliyor…

Son dakika... Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…

Son dakika... Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…

Yükseliş için tarih verildi

Yükseliş için tarih verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.