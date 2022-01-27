Ayçiçek yağı fiyatları neden düşmedi? İşte sebebi

Türkiye’de 2021 yılında da ayçiçek yağı en fazla ithal edilen ürünler arasında yer aldı. Ayçiçek yağı fiyatlarının bu denli zamlanması dolara bağlı ithalat ve iç piyasada artan girdi maliyetlerinden kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç, ayçiçek yağındaki fiyat artışlarının sebebini maliyet artışları gösterdi. Ambalaj fiyatlarının 3 katı üzerinde artış göstermesiyle birlikte, 5 litre teneke ambalajdan 15 liranın üzerine çıktı. Bu da ayçiçek yap fiyatlarının düşmemesinde önemli sebep oldu.



