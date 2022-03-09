Ayçiçek yağı için ihracat yasağı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye iç pazarında ayçiçek yağında arz sorunu yaşanmasına neden oluyor. İç pazarda fiyat hareketlerini dizginlemek ve arz sorununu önlemek için ayçiçek ihracatını yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı’nın 27 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımladığı ‘Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ’i kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca ayçiçeği ve diğer yağ ihracatı yasakladı. Tebliğ kapsamında daha önce daha zeytinyağı, kırımızı mercimek ve fasulyeye ürünleri ihracatı da yasalanmıştı.

AZAK DENİZİ’DEKİ GEMİLER HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Dünya’nın sektör temsilcilerinden edindiği bilgilere göre, Azak Denizi’nde bekleyen Türk gemileri harekete geçti. Rus tarafından gemilerde yapılan kontrollerden sonra gemilere izin verildiğini belirten sektör temsilcileri, bu tüm bu gelişmelere rağmen Kerç Boğazı’ndan henüz geçen gemilerin olmadığını ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Azak Denizi'nde bekletilen gemiler gündeme getirilmişti. Putin'in gemilerin geçişine izin verilmesi talimatı vereceği aktarılmıştı.

“UÇAK VE GEMİLER İÇİN OLUMLU YANIT ALDIK”

Rus mevkidaşı Şoygu ile görüşmesi konusunda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Rusya ve Ukrayna'da bulunan gemilerin Türkiye'ye dönmesi için olumlu yanıt aldıklarını söyledi. Akar, "Ticaret gemilerimizin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İHRACAT YASAĞI GETİRİLEN ÜRÜNLER

· Soya yağı ve fraksiyonları (Sadece gıda amaçlı ihracat başvuruları)

· Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları

· Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları

· Mısır yağı ve fraksiyonları

· Margarin

