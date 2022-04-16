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Ayçiçek yağı için yeni adım: 'Başarılı oldu' diyerek duyurdular

16.04.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayçiçek yağı üretimi için Karabük'te kritik bir adım atıldı. Şehirde bu yıl Eskipazar ilçesinde 24 çiftçi tarafından 2 bin dekar, merkez ve Eflani ilçesinde de 4 çiftçi tarafından 1000 dekar alanda olmak üzere toplam 3 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi yapılacak.

Ayçiçek yağı için yeni adım: 'Başarılı oldu' diyerek duyurdular

Karabük'te 3 bin dekar alana yağlık ayçiçeği ekilecek. Şehirde, "2022 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında yüzde 75 hibe desteğiyle çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Eskipazar Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen tohum teslim töreninde konuşan Vali Fuat Gürel, Eskipazar'ın Karabük'ün en fazla tarım arazisine sahip ilçesi olduğunu söyledi.

DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

İlçedeki tarım arazilerinin kullanılmasıyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün önemli çalışmalarının olduğunu, bu doğrultuda yıllardır bölgede tarımın iyi bir şekilde yapıldığını anlatan Gürel, şöyle devam etti:

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"Özellikle salgın sürecinde üretmeden tüketmenin mümkün olmayacağını gördük. Tedarik zincirlerinin ne kadar önemli olduğunu, tedarik güvenliğinin sağlanmasının, özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Bu kapsamda Eskipazar'da tarım arazilerinin iyi bir şekilde kullanılması, tarımın hangi ürünlere uygun olduğunun tespiti açısından arkadaşlarımız çalışmalar yaptı. Geçen sene burada ayçiçeğiyle alakalı bir çalışma yapıldı. 250 dönüm civarında ayçiçeği ekimi yapıldı ve başarılı oldu."

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Yöredeki tarım alt yapısının güçlendirilmesiyle ilgili kurumlarla birlikte çalışmalar yürütüldüğünden bahseden Gürel, "İlimizin yağlık ayçiçeği ekimi desteklenen 4 ilden biri olmasında emeği geçen milletvekillerimize ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

3 BİN DEKAR ALANA AYÇİÇEK EKİLECEK

Törende daha sonra, ilçedeki 24 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumları Vali Gürel ve protokol üyeleri tarafından teslim edildi. Karabük'te bu yıl Eskipazar ilçesinde 24 çiftçi tarafından 2 bin dekar, merkez ve Eflani ilçesinde de 4 çiftçi tarafından 1000 dekar alanda olmak üzere toplam 3 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi yapılacak.

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