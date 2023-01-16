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Ayçiçek yağına indirim bekleniyor! Gümrük vergisi sıfırlanınca harekete geçildi: Şubat ayından sonra...

16.01.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayçiçek yağı fiyatları geçtiğimiz yıl Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ve stokçuluk nedeniyle fahiş artışlar yaşamıştı. Ancak gümrük vergilerinin düşürülmesi sonrası Türkiye'nin 15 günde attığı adımlar neticesinde sevindiren bir gelişme yaşandı. 150 bin ton ham ayçiçeği yağı bağlantısı yapılırken, bu durumun iç pazarda raflara yüzde 10 ila 15 arasında düşüş olarak yansıması bekleniyor.

Ayçiçek yağına indirim bekleniyor! Gümrük vergisi sıfırlanınca harekete geçildi: Şubat ayından sonra...

Ham ayçiçeği yağı ve çekirdekte gümrük vergilerinin sıfırlanması yağ fiyatlarına olumlu yansıdı. Yılbaşından önce ham ayçiçeği yağı ithalatına yüzde ton başına uygulanan 250 dolar ve ayçiçeği çekirdeğine ise yüzde 5 vergi uygulanıyordu. Yılbaşında vergilerin 31 Mayıs 2023’e kadar sıfırlanması çekirdek yerine, yağ ithalatı daha avantajlı hale geldi. Böylece gümrük vergilerin düşmesiyle yağ fiyatlarına yüzde 10-15 arasında indirim gelmesi bekleniyor.

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150 BİN TONLUK İTHALAT

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye’nin yılbaşında ham yağ ve ayçiçeği çekirdeğinde ithalat vergilerinin sıfırlanması ile son 15 günde 150 bin ton ham yağ bağlantısı yapıldığını kaydeden sektör temsilcilerindşen Onat Angı, Türkiye, normalde aylık 50 ila 60 bin ton ham yağ alımı yaptığını söyledi.

İki haftada bu kadar bağlantının yapılması gümrük vergisinin sıfırlanması nedeniyle yapıldığını aktaran Angı, “Türkiye’nin aldığı kararlar yurtdışı piyasalarını da etkiliyor. Yurtdışında fiyatlar yüzde 3 ile 4 oranında arttı. Ham yağın ton fiyatı bin 225 dolardan 1260 dolara kadar yükseltti. Ancak Türkiye’nin alım iştahının azalmasıyla fiyatlar tekrar düşüşe geçti. TMO’nun Geçen hafta yaptığı 24 bin tonluk ihalede Tekirdağ teslim fiyatı bin 219 dolar, İskenderun’a ise bin 229 dolar olarak gerçekleşti" dedi.

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YAĞ FİYATLARINDA GERİLEME BEKLENTİSİ

"Bu ihale ile fiyat düşüşü tescillenmiş oldu ve şu anda uluslararası piyasada ham yağ fiyatları bin 230 ile bin 235 seviyesinde işlem görüyor. Marmara teslim fiyatı ton başına 625 dolar olan çekirdek ise yurtiçinde 11 bin 500 lira civarında işlem görmekte" diyen Angı, "Diğer yandan vergisiz ham yağ fiyatları iç pazarda kilo başı maliyeti 26 TL’den 24 TL’ye düşürdü. Söz konusu yeni bağlantı yapılan mallar geldikçe, şubat ayından sonra raf fiyatlarına yüzde 10 ile 15 arasında yansıması lazım" şeklinde yorumda bulundu.

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ayçiçek yağı

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