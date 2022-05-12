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Ayçiçek yağına rakip olacak! Yüzde 45 daha kazançlı

12.05.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin ayçiçek yağı sorununu giderecek hamle geldi. Ayçiçek yağına en güçlü alternatif olarak ön plana çıkan ve yüzde 50'si yağ olan kanolaya ilgi arttı. Türkiye'de yaşanabilecek yağ sıkıntılarının önüne geçebilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek birçok ilde kanola ekimine ağırlık verdi.

Ayçiçek yağına rakip olacak! Yüzde 45 daha kazançlı

Ayçiçek yağına üst üste gelen zamlar ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ayçiçek üretimin azalmasıyla birlikte yağ fiyatları vatandaşın gündeminden düşmüyordu. Kaynaklar sürekli artan talep karşısında yetersiz kalırken üreticiler de alternatif ürünlere yöneldi. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu kapsamda ayçiçeğe göre yüzde 20 daha fazla yağ elde edilen kanolaya ilişkin çalışma başlattı.

Bakanlık, Trakya Bölgesi başta olmak üzere uygun alanlarda ayçiçeği yerine kanola (kolza) ekilmesi durumunda Türkiye'nin yağ ihtiyacının büyük oranda karşılanacağını tespit etti.

Tekirdağ'da 15 İl Müdürlüğü'nün personelinin katılımıyla çalıştay düzenlendi. Kolza projelerine yüzde 75 hibeli tohum desteği verildi.

Fark Ödemesi Desteği kapsamında kilogram başına 50 kuruş olan destek miktarı 2021'de 80 kuruşa, sertifikalı tohum kullanım desteği birim destek miktarı da dekar başına 5 TL'den 20 TL'ye çıkarıldı.

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ARTIŞ TÜİK VERİLERİNE YANSIDI

Ayçiçek yağına en güçlü alternatif olarak ön plana çıkan ve yüzde 50'si yağ olan kanolaya ilginin arttığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine yansıdı. TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne'de 2017 yılında 11 bin dekar kanola ekilirken bu rakam 2021 yılında 70 bin dekara ulaştı. Bu yıl ise 90 bin dekar alanda üretim yapılması öngörülüyor.

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EKİM ALANLARI GENİŞLİYOR

Türkiye'de geniş bir ekim alanına sahip ayçiçeği ile kıyaslandığında su tüketimprotein ile önemli bir yağ bitkisi. Tarım ve Orman Bakanlığı, birim alandan yüksek yağ verimi sağlaması, kışlık olarak ekilebilmesi, küspesinde yüksek kalite ve oranda protein bulunması, erken hasada geldiği için ikinci ürün ekimine imkan sağlaması nedeniyle kolza ekim alanli ayçiçeğine göre üçte bir oranında daha az. Aynı şekilde ayçiçeğine kıyasla kolza yetiştiriciliğinde yüzde 45 daha fazla yağ elde ediliyor. Bu nedenle, başta Trakya Bölgesi olmak üzere uygun alanlarda ayçiçeği yerine kolza ekilmesi durumunda Türkiye'nin yağ sıkıntısı çözülecek. Adı biyoyakıtla birlikte anılan kanola bugün, soya ve ayçiçeğinden sonra dünyanın en fazla üretilen üçüncü yağı. Kanola (kolza) dünya yağlı tohumlu bitkiler üretiminde soyadan sonra ikinci sırada yer alırken, kolza danesinde bulunan yüzde 38-50 yağ ve yüzde 16-24 arının genişletilmesinin ülke ekonomisine yarar sağlayacağı görüşünde.

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